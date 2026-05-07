Jugendrudertag 2026 in Potsdam – Anmeldung ab jetzt möglich!

Vom 16. bis 18. Oktober 2026 lädt die Deutsche Ruderjugend zum Jugendrudertag nach Potsdam ein. An diesem Wochenende erwartet die Teilnehmenden ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm aus thematischen Workshops, sportlichen Einheiten sowie zahlreichen Gelegenheiten zum Austausch und zur Vernetzung.

Ein zentraler Bestandteil des Wochenendes ist die parlamentarische Sitzung, die am 17. Oktober beim Landessportbund Brandenburg stattfinden wird. Hier kommen Vertreterinnen und Vertreter der Ruderjugend zusammen, um gemeinsam wichtige Themen zu diskutieren und die Zukunft der Jugend im Rudersport aktiv mitzugestalten.

Ein besonderes Highlight bildet der Samstagabend: Unter dem Motto „15 Jahre BFD“ veranstaltet die Deutsche Ruderjugend einen gemeinsamen Abend, der ganz im Zeichen des Bundesfreiwilligendienstes im Rudersport steht. In festlicher und zugleich familiärer Atmosphäre wird auf 15 Jahre Engagement zurückgeblickt. Neben inhaltlichen Impulsen bietet der Abend vor allem Raum für Begegnung, gemeinsames Essen und das Miteinander innerhalb der Ruderjugend-Familie.