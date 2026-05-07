Jugendrudertag 2026 in Potsdam – Anmeldung ab jetzt möglich!
Jugendrudertag 2026 in Potsdam – Anmeldung ab jetzt möglich!
Vom 16. bis 18. Oktober 2026 lädt die Deutsche Ruderjugend zum Jugendrudertag nach Potsdam ein. An diesem Wochenende erwartet die Teilnehmenden ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm aus thematischen Workshops, sportlichen Einheiten sowie zahlreichen Gelegenheiten zum Austausch und zur Vernetzung.
Ein zentraler Bestandteil des Wochenendes ist die parlamentarische Sitzung, die am 17. Oktober beim Landessportbund Brandenburg stattfinden wird. Hier kommen Vertreterinnen und Vertreter der Ruderjugend zusammen, um gemeinsam wichtige Themen zu diskutieren und die Zukunft der Jugend im Rudersport aktiv mitzugestalten.
Ein besonderes Highlight bildet der Samstagabend: Unter dem Motto „15 Jahre BFD“ veranstaltet die Deutsche Ruderjugend einen gemeinsamen Abend, der ganz im Zeichen des Bundesfreiwilligendienstes im Rudersport steht. In festlicher und zugleich familiärer Atmosphäre wird auf 15 Jahre Engagement zurückgeblickt. Neben inhaltlichen Impulsen bietet der Abend vor allem Raum für Begegnung, gemeinsames Essen und das Miteinander innerhalb der Ruderjugend-Familie.
Festakt: 15 Jahr BFD im Rudern
Seit 15 Jahren ist der Bundesfreiwilligendienst ein wichtiger Bestandteil im Rudersport – Grund genug zu feiern!
Am Samstag, den 17. Oktober, laden wir herzlich zur Abendveranstaltung „15 Jahre BFD“ in den Landessportbund Brandenburg ein. Gemeinsam möchten wir auf 15 Jahre Engagement, Gemeinschaft und unvergessliche Erfahrungen im Rudern zurückblicken, alte Wegbegleiter treffen und einen schönen Abend miteinander verbringen.
Wir freuen uns darauf, dieses besondere Jubiläum gemeinsam zu feiern!
Programm
Unten findet ihr das vorläufige Programm für den Jugendrudertag in Potsdam.
Anmeldung
Anmeldung über rudern.de
Die Deutsche Ruderjugend freut sich über jede Anmeldung für den Jugendrudertag in Potsdam!
Die Anmeldung für den Jugendrudertag erfolgt über rudern.de.
Hier kommt ihr zur Anmeldung: Anmeldung Jugendrudertag 2026 | rudern.de
weitere Infos?
Weitere Infos
Weitere Informationen zum Jugendrudertag 2026 findet ihr hier.
Bei Fragen oder Anregungen zum Jugendrudertag kann sich auch jederzeit gerne an Niklas Schumann (niklas.schumann@rudern) aus dem Jugendsekretariat gewendet werden