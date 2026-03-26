Katharina von Kodolitsch – Eine starke Stimme für das europäische Rudern

Mit der Kandidatur von Katharina von Kodolitsch für das European Rowing Board stellt sich eine Persönlichkeit zur Wahl, die den Rudersport in Deutschland wie kaum eine andere verbindet: von der aktiven Leistungssportlerin über die Vereins- und Verbandsarbeit bis hin zur strategischen Entwicklung des Sports auf regionaler und internationaler Ebene.

Verwurzelt im Rudersport – geprägt durch Erfahrung und Engagement

Katharina von Kodolitsch begann ihre Laufbahn früh im Rudersport und blieb diesem über Jahrzehnte in verschiedensten Rollen verbunden. Als aktive Athletin feierte sie nationale und internationale Erfolge, darunter Siege bei Weltcups und Teilnahmen an Weltmeisterschaften.

Nach ihrer aktiven Karriere übernahm sie Verantwortung im Vereins- und Verbandswesen. Im Deutschen Ruderverband war sie über Jahre hinweg in unterschiedlichen Funktionen tätig – von der Leistungssportentwicklung bis hin zur strategischen Verbandsarbeit. Parallel engagierte sie sich auf internationaler Ebene, etwa in der Coastal Rowing Commission von World Rowing sowie als Technical Delegate bei internationalen Veranstaltungen.

Diese breite Erfahrung macht sie zu einer Kandidatin, die sowohl die Perspektiven der Athletinnen und Athleten als auch die Anforderungen moderner Sportorganisationen kennt. Denn Katharina von Kodolitsch wirkt auch über den Rudersport hinaus und zählt zu den prägenden Frauen im Deutschen Sport generell.