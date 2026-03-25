Kurs Indoor Rower Trainer

Am ersten Frühlingswochenende fand in Blankenburg (Harz) der erste Kompaktkurs Indoor Rower Trainer statt. Der Kurs richtet sich an Trainerinnen und Trainer, die wissen wollen, wie Indoor Rowing sinnvoll vermittelt wird sowie an alle, die ihre Rudertechnik verbessern und ihr Wissen übers Indoor Rowing vertiefen möchten.

10 glückliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus allen Himmelsrichtungen angereist sind, erlebten 2 intensive Tage mit vielen Gestaltungstipps zum Training auf dem Ruderergometer.

Dabei ging es darum, wie das RowErg von Concept2 aufgebaut ist, über die Anzeigemöglichkeiten des Displays PM5 und die Verwendung der ErgData-App. Der Referent Marcel Hacker, 5-facher Olympiateilnehmer und Ruder-Weltmeister, gab allen Teilnehmenden eine eine persönliche Videoanalyse. Anschließend sprachen alle mit der Methode Coach the Coach darüber, was an den anderen aufgefallen ist und wie bestimmte Auffälligkeiten abgestellt werden können, teilweise mit Einsatz von geeigneten Hilfsmitteln.

Bei einem Stufenleistungstest wurden gesundheitliche Aspekte berücksichtigt, ob es sinnvoll ist und wie für Trainingsplanung einzusetzen ist. Außerdem ging es noch die Nutzung des StrengthErg von Concept2 im Krafttraining. In einer gemeinsamen exemplarischen Kursstunde und in Gruppenarbeiten wurde mit und ohne Musik auf dem RowErg gerudert.