Mai-Ausgabe von rudersport erschienen

Die aktuelle Ausgabe von rudersport, dem offiziellen Verbandsmagazin des DRV, ist mit diesen Themen erschienen:

• Entscheidungen bei der DKM in München

• Mit der Straßenkarte über die Ostsee

• Selektion der Coastal Ruderer

Außerdem: 70 Jahre Deutscher Schülerruderbund, Im Trimmi von Linz nach Budapest u. v. m.

rudersport erscheint in der Röhm GmbH & Co. KG und kann im Abo im gedruckten Format für jährlich 115,50 € oder als digitale Version für 84,70 € oder als Kombi-Abo Print + Digital für 135,90 € bestellt werden. Einzelheftbestellung: 14,80 € einschl. Versandgebühr.



Mail: leserservice@roehmmedien.de

Internet: www.rudersport-magazin.de.