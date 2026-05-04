Mai-Ausgabe von rudersport erschienen
Die aktuelle Ausgabe von rudersport, dem offiziellen Verbandsmagazin des DRV, ist mit diesen Themen erschienen:
• Entscheidungen bei der DKM in München
• Mit der Straßenkarte über die Ostsee
• Selektion der Coastal Ruderer
Außerdem: 70 Jahre Deutscher Schülerruderbund, Im Trimmi von Linz nach Budapest u. v. m.
rudersport erscheint in der Röhm GmbH & Co. KG und kann im Abo im gedruckten Format für jährlich 115,50 € oder als digitale Version für 84,70 € oder als Kombi-Abo Print + Digital für 135,90 € bestellt werden. Einzelheftbestellung: 14,80 € einschl. Versandgebühr.
Mail: leserservice@roehmmedien.de
Internet: www.rudersport-magazin.de.