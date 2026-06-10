Nachruf Dr. Hans-Peter Kozerski (Rufname Theo)

Der Deutsche Ruderverband, der Landesruderverband Brandenburg und der Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge e.V. trauern um Dr. Hans-Peter Kozerski (Rufname Theo), der am 02.06.2026 nach langer Krankheit verstorben ist.

Theo trat im Jahre 1960 in die Sektion Rudern der BSG Aufbau Rüdersdorf ein, wo er viele Erfolge im Rennrudern als Leichtgewichtsruderer erzielte.

Das Studium führte ihn nach Dresden, wo er sich den erfolgreichen Leichtgewichtsruderern der HSG TU Dresden anschloss. Seine größten Lgw-Erfolge erzielte er beim DDR- Pokalwettkampf 1969 in Brandenburg im Vierer-ohne (von 1964 bis 1970 gab es in der DDR für Leichtgewichte keine Rudermeisterschaften, sondern Pokalwettkämpfe), zusammen mit seinem Bruder Dieter Kozerski, Gunter Blasberg und Peter Netzband und ferner im Vierer-mit bei den Pokalwettkämpfen 1968, 1969 und 1970. In Renngemeinschaft mit Fortschritt Pirna ergänzte er 1970 seine Siegesserien bei den Pokalwettkämpfen mit einem Sieg im Achter.

Nach seiner Rückkehr nach Rüdersdorf erkannte Theo als einer der ersten ehemaligen Rennruderer, dass Rudern weit mehr ist als das Bestreiten von Wettkämpfen und Regattaerfolgen.

Er baute eine Nichtwettkampfgruppe auf und schuf damit einen Ort, an dem Menschen aller Altersgruppen die Natur, die Gemeinschaft und die gemeinsame Freude am Rudern fanden. Diese Gruppe wurde zum lebendigen Teil des Vereinslebens des Rudervereines und ist es bis zum heutigen Tage.

Theo war bereits in den Achtziger Jahren der Leiter der Sektion Rudern der BSG Aufbau Rüdersdorf und nach der Wende von 1990 bis 1998 der Vorsitzende des Rüdersdorfer Rudervereines Kalkberge.

Neben dem Engagement in seiner BSG war er bis zum Zusammenschluss der Rudersportverbände DRSV und DRV auch der Vizepräsident des DRSV. Theo war aktiv in die Verhandlungen der Beitrittsverhandlungen des DRSV zum DRV im Bereich Wanderrudern eingebunden. Er hat in dieser Funktion dafür gesorgt, dass der Äquatorpreis als gesamtdeutscher Preis im vereinigten Deutschen Ruderverband eingeführt wurde. Ferner wurden die damaligen Kilometer-leistungen des Fahrtenwettbewerbes des DRSV auch für die Fahrtenabzeichen im DRV übernommen.

Mit der Wiedervereinigung wurde er 1990 zum Mitglied des Ressorts Ruderreviere und Umwelt des Deutschen Ruderverbandes berufen. In diesem Ausschuss bzw. Fachressort hat er bis 2021 mitgearbeitet und sehr wichtige Impulse gesetzt. Er setzte dabei immer auch seinen beruflichen Hintergrund als Mitarbeiter am Institut für Binnenfischerei und Gewässerökologie ein. Von 2011 bis 2021 verantwortete er auch im Präsidium des LRV Brandenburg das Ressort Ruderreviere. Neben dem ständigen Kampf für den Erhalt der Ruderreviere, auch bei Nebengewässern, setzte er sich auch immer dafür ein, dass die vorgebebenen Richtlinien für Umsetzanlagen an Schleusen oder Wehren auch umgesetzt wurden. Ebenso war er immer ein Kämpfer für kombinierte Borstenbootsgassen, die sowohl von Kanuten als auch von Ruderern genutzt werden können.

Theo war selbst aber auch aktiver Wanderruderer und Fahrtenleiter von sehr vielen Gemeinschafts-wanderfahrten. Jahrelang hat er über seinen Heimatverein Rüdersdorf dem Wanderrudern mit dem Fahrtenformat „Rudern und Singen“ einzigartige Impulse gegeben. Die entsprechenden Liederbücher extra für seine Wanderfahrten sind eindrucksvolle Belege für sein Ideenreichtum.

Ferner war er die treibende Kraft für die Ausrichtung des DRV-Wanderrudertreffens 2001 in Rüdersdorf mit dem Angebot einer Stadtdurchfahrt auf der Innstadtspree am Freitag vor dem Wanderrudertreffen.

Theo war auch ein Pioneer des Kirchbootruderns. Mit dem finnischen Kirchboot „Bergknappe“, das seine Eltern dem Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge spendeten, unternahm er zahlreiche Wanderfahten auf Gewässern Deutschlands und Europas. Ferner konnte er Sportler ohne Vorkenntnisse für das Rudern im Kirchboot begeistern. Es war mit eines der ersten Kirchboote in Ruderdeutschland.

Bei der Erkundung der neu entstandenen Wanderrudergewässer im Leipziger Raum war er der Erste, der im Kirchboot eine Gemeinschaftswanderfahrt auf diesen Gewässern anbot.

Seine jahrzehntelange wanderruderische Aktivität zeigen sich in 52 Erfüllungen des DRSV- und DRV-Fahrtenwettbewerbs bis 2019. 2005 erfüllte Theo die Bedingungen des 1. Äquatorpreises.

Für sein lebenslanges Engagement für den deutschen Rudersport verlieh ihm der Deutsche Ruderverband 2012 die Plakette für besondere Verdienste, der Landesruderverband Brandenburg 2021 die Ehrenmitgliedschaft und sein Rüdersdorfer Ruderverein die Ehrenmitgliedschaft.

Wir verlieren mit Theo eine Persönlichkeit, die den deutschen Rudersport über Jahre maßgeblich mit geprägt und gestaltet hat. Theo war ein Mensch, der mit Herz und Verstand andere mitreißen und für den Rudersport begeistern konnte – er wird uns fehlen.

Unser Mitgefühl gilt seiner langjährigen Lebensgefährtin Doris, seinem Bruder Dieter und seinen Kindern und Enkeln mit allen Angehörigen. Wir werden ihn mit allen Leistungen und Verdiensten für den Rudersport im DRSV/DRV, dem LRV Brandenburg und dem Rüdersdorfer RV Kalkberge in bleibender und dankbarer Erinnerung behalten.