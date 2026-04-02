Nächster Meilenstein für das deutsche Coastal Rowing: DRV erhält zwei Quotenplätze für die Youth Olympic Games Dakar 2026

Die Vorbereitungen auf eines der bedeutendsten Nachwuchssportereignisse der Welt nehmen Fahrt auf: Die deutschen Nachwuchsruderinnen und -ruderer dürfen sich über eine herausragende Nachricht freuen. Der Deutsche Ruderverband hat nun offiziell die Bestätigung erhalten, dass Deutschland zwei Quotenplätze für die diesjährigen Youth Olympic Games in Dakar (Senegal) zugesprochen wurden – jeweils einen für eine Athletin und einen Athleten. Damit sind die deutschen Farben in allen drei Bootsklassen (CJM1x, CJW1x und CMix2x) vertreten.

Dakar 2026: Premiere der Olympischen Jugendspiele in Afrika

Die nächsten Youth Olympic Games finden in Dakar statt und sind für den Zeitraum 31. Oktober bis 13. November 2026 angesetzt. Ursprünglich für 2022 geplant, wurden die Spiele verschoben und markieren nun einen historischen Meilenstein: Erstmals wird eine olympische Veranstaltung dieser Größenordnung auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen. Der Fokus liegt dabei bewusst auf der Förderung des Sports sowie der Entwicklung junger Talente – insbesondere in Afrika.

Maximale Ausbeute für Deutschland

U19-Coastal Bundestrainer Hendrik Bohnekamp ordnet die Bedeutung der Zuteilung ein:

„Damit haben wir die maximal mögliche Anzahl erreicht. Als mitteleuropäische Nation gar nicht so einfach, da der Fokus der Youth Olympic Games klar auf Afrika und auf Sports Development liegen. Sicherlich wurde das starke Abschneiden bei der WM 2025 berücksichtigt. Dazu scheinen unsere eingereichten Konzepte zur Disziplinentwicklung überzeugt zu haben.“

Vor diesem Hintergrund ist die Zuteilung von zwei Quotenplätzen als großer Erfolg zu bewerten. Deutschland wird in allen drei Bootsklassen – dieser dynamischen und publikumswirksamen Disziplin, die besonders bei internationalen Multisportevents zunehmend an Bedeutung gewinnt - vertreten sein. „Nach den Erfolgen aus 2025 muss es unser Anspruch sein um die Medaillen mitzufahren. Das wird aber noch ein langer Weg und viel Arbeit sein. Dieses Top-Ereignis vor Augen sollte aber für ordentlich Motivation sorgen,“ so Adrian Bretting (Bundestrainer Coastal Rowing).

Offizielle Bestätigung durch das IOC

Die finale Bestätigung erfolgte durch das Internationale Olympische Komitee. In einer offiziellen Mitteilung wurden dem Nationalen Olympischen Komitee für Deutschland (DOSB) beide Quotenplätze zugewiesen. Die der DRV auch umgehend bestätigt hat, da die Plätze sonst anderweitig vergeben werden. „So eine Bestätigung schreibt man doch sehr gerne,“ so Bretting.

Konsequente Entwicklung zahlt sich aus. Die Zuteilung kommt nicht überraschend, ist aber dennoch ein starkes Signal für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit im deutschen Rudersport - insbesondere im jungen Bereich Coastal Rowing. Bereits die Leistungen bei den World Rowing Beach Sprint Finals im Jahr 2025 in Antalya hatten eine entsprechende Entwicklung angedeutet. Dennoch war der Weg zur finalen Bestätigung mit erheblichem administrativem Aufwand verbunden: Von umfangreichen Bewerbungsunterlagen bis hin zu detaillierten Nachweisen mussten in den vergangenen Monaten zahlreiche formale Anforderungen durch die Bundestrainer der Disziplin erfüllt werden.

Nominierung: Kriterien in Vorbereitung

Parallel zur Bestätigung arbeitet der Deutsche Ruderverband aktuell an den konkreten Nominierungskriterien. Diese sollen zeitnah veröffentlicht werden und den Weg für interessierte Nachwuchsathletinnen und -athleten transparent darstellen. Bereits jetzt steht jedoch eine zentrale Voraussetzung fest: Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Athlet:innen, die bis einschließlich 14. November 2026 noch nicht 18 Jahre alt sind. Dies ist eine unumstößliche Regelung des IOC und eine Neuerung zu vergangenen Youth Olympic Games.

Damit richtet sich der Fokus klar auf die jüngsten Talente im deutschen Rudersport, die sich in den kommenden Monaten für einen der begehrten Startplätze empfehlen können.

Die entsprechenden Nominierungskriterien werden nun zeitnah veröffentlicht werden. „Wir haben vieles bereits vorgesprochen im Trainerteam und mit der sportlichen Leitung. Wir sitzen aktuell an der finalen Formulierung zur Veröffentlichung. Ebenso ist ein offener Online-Termin zur Vorstellung des Auswahlverfahrens für Ende April geplant,“ so Bohnekamp.

Der DRV ist stolz die deutschen Farben bei den Youth Olympic Games in Dakar zu vertreten.