Neue Bekanntmachung #5109

Bekanntmachung #5109 - Änderung der Ruder-Wettkampf-Regeln

Die beiliegenden Anträge auf Änderung der RWR mit Gültigkeit ab 01.01.2027 sind fristgerecht bei der Regelkommission eingegangen (Aufforderung gem. AB Nr. 5101). Verbandsmitglieder haben die Möglichkeit nach §51 der Satzung, ihre Stellungnahme an die Regelkommission bis zum 23.08.2026 (2 Monate ab Veröffentlichung) über regelkommission@rudern.de abzugeben. Der Eingang der Stellungnahme wird bestätigt.

Die Regelkommission berät die veröffentlichen Anträge unter Berücksichtigung der Anträge entsprechend.

Weitere Informationen finden Sie in der Amtlichen Bekanntmachung #5109.