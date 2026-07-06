Sachsen-Anhalt sichert sich den Sieg bei der Bundesregatta und gewinnt den Länderpokal

Mit der Bundesregatta über die 1.000-Meter-Distanz fand der 57. Bundeswettbewerb in Münster seinen sportlichen Abschluss. Nach den Ergebnissen der Langstrecke vom Freitag wurden die Rennen für den abschließenden Wettkampftag gesetzt. Noch einmal ging es für die jungen Ruderinnen und Ruderer um Medaillen, wichtige Punkte und die Platzierungen in den Gesamtwertungen.

Den Auftakt machte um 8:00 Uhr der Einer-Wettbewerb der 13-jährigen Jungen. Von Beginn an lieferten sich die Teilnehmenden spannende Rennen, bei denen um jede Bootslänge gekämpft wurde. Unmittelbar nach den Läufen konnten die jeweils Erst- und Zweitplatzierten ihrer Abteilungen am Siegersteg anlegen und dort ihre verdienten Medaillen entgegennehmen. Die ersten Auszeichnungen des Tages gingen an Ben Leipold von der Ruderjugend Mecklenburg-Vorpommern und Paul Isberner von der Brandenburgischen Ruderjugend.

Über den gesamten Wettkampftag hinweg zeigten die Sportlerinnen und Sportler große Einsatzbereitschaft. Neben dem persönlichen Erfolg stand für viele auch das Sammeln wichtiger Punkte für die eigene Landesruderjugend im Fokus. Entlang der Strecke sorgten zahlreiche Zuschauer:innen für eine eindrucksvolle Atmosphäre und unterstützten die Teilnehmenden mit lautstarken Anfeuerungen bis zur Ziellinie.

Besonders erfolgreich präsentierte sich die Ruderjugend Sachsen-Anhalt. Mit starken Leistungen auf Münsteraner Aasee sicherten sie sich den ersten Platz in der Gesamtwertung der Bundesregatta. Dahinter folgten die Ruderjugend Nordrhein-Westfalen auf Rang zwei sowie die Hamburger Ruderjugend auf Platz drei.

Nach dem Sieg auf der Langstrecke und dem vierten Platz im Allgemeinen Sportwettbewerb stand die Ruderjugend Sachsen-Anhalt bereits vor den letzten Rennen in einer hervorragenden Ausgangsposition. Unter der Leitung von Mathias Zahn gewann sie schließlich den Länderpokal und damit die Gesamtwertung des 57. Bundeswettbewerbs.

Die Ruderjugend Nordrhein-Westfalen mit Landesjugendleiter Valentin Schumacher belegte in der Länderpokalwertung den zweiten Platz. Rang drei sicherte sich die Bayerische Ruderjugend um ihre Vorsitzende Shania Ghandour. Die Gesamtwertung des Länderpokals befindet sich am Ende dieses Artikels.

Bundeswettbewerb in Münster nach Starkregen abgebrochen

Die Langstreckenregatta über 3000m am Freitag und der Allgemeine Sport Wettbewerb (ASW) am Samstag präsentieren sich unter besten Wetterbedingungen. Das Finale der Veranstaltung - die Bundesregatta über 1000m - musste am Sonntag kurz vor Veranstaltungsende aufgrund eines plötzlich einsetzenden Starkregenereignisses vorzeitig abgebrochen werden.

Nach dem Abbruch der Regatta kam es bei mehreren Teilnehmenden zu Kreislaufproblemen und Erschöpfungserscheinungen. Nach Angaben der Feuerwehr Münster waren insgesamt elf Jugendliche betroffen. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr leiteten die erforderlichen Maßnahmen umgehend ein. Lediglich eine Person wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Betroffenen konnten nach der Erstversorgung wieder in die Obhut ihrer Betreuerinnen und Betreuer übergeben werden.

Die Deutsche Ruderjugend (Veranstalter) und der Münsteraner Regattaverein (Ausrichter) danken der DLRG, dem gesamten Sanitätsdienst, der Feuerwehr Münster, sowie allen Helferinnen und Helfern für ihren schnellen und professionellen Einsatz. Ebenso gilt den Betreuerinnen und Betreuern vor Ort großer Dank für ihre besonnene Unterstützung.

Ein großer Dank gilt auch der Ruderjugend NRW, welche den Allgemeinen Sportwettbewerb organisierte.