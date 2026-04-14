Als Auftakt zu den „Finals 2026“ in Hannover finden am Sonntag, dem 21. Juni 2026, „Schul-Finals“ im Rudern auf dem Maschsee statt. Der Schüler-Ruder-Verband Niedersachsen e. V. richtet die Rennen im Rahmen seiner Verbandsregatta aus.

Die Ausschreibung richtet sich bundesweit an Schulmannschaften der Kinderjahrgänge U15 und U13. Die Rennen werden jeweils für Mädchen und für Jungen im Gig-Doppelvierer mit Steuerperson über 500 Meter ausgetragen. Vorläufe finden am Vormittag, Große und Kleine Finals am Nachmittag statt. Die vollständige Ausschreibung der Verbandsregatta ist veröffentlicht unter: www.srvn.de