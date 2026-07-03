Spannender BW-Beginn auf dem Aasee: Sachsen Anhalt gewinnt Langestrecke

Mit der Anreise zum Aasee begann am Donnerstag für die Mannschaften das Abenteuer beim 57. Bundeswettbewerb. Das Münsteraner Regattaverein und die Ruderjugend NRW begrüßte bei sommerlichen Temperaturen mehr als 1.000 Sportler und über 300 Betreuer auf dem Regattagelände. Nach dem Ausladen der Hänger, den ersten Erkundungen des Geländes und dem Aufriggern der Boote zog es einige Teams direkt aufs Wasser, um die Strecke kennenzulernen und letzte Trainingseinheiten zu absolvieren.

Der erste große Programmpunkt ließ nicht lange auf sich warten: Am Abend versammelten sich die Teilnehmenden zur Eröffnungsfeier auf den Aaseeterrassen. Die Tribüne bot ein beeindruckendes Bild und war bestens gefüllt. Immer wieder waren die Schlachtrufe der einzelnen Landesverbände über die Dahme zu hören. Für besondere Stimmung sorgte der Einmarsch der Fahnenträger mit den Flaggen der Bundesländer. Mit einer gemeinsamen Laola-Welle fand die Veranstaltung ihren Abschluss, bevor sich alle auf den Weg zum Abendessen und in ihre Unterkünfte machten.

Pünktlich um 8:30 Uhr fiel am Freitag der Startschuss für die 3.000-Meter-Langstrecke. Von Beginn an wurde um jede Sekunde gekämpft, denn neben dem Sieg in der jeweiligen Abteilung ging es auch um eine möglichst gute Ausgangslage für die Bundesregatta am Sonntag. Besonders an der Wendemarke konnten einige Crews wertvolle Zeit gewinnen und sich in der Gesamtwertung nach vorne schieben. Die lautstarke Unterstützung von der Tribüne trug viele Boote auf den letzten Metern zusätzlich Richtung Ziel.

Am frühen Abend folgte die Siegerehrung. Um 16:30 Uhr wurden die erfolgreichen Mannschaften in feierlichem Rahmen und begleitet von zahlreichen Schlachtrufen ausgezeichnet.

Die Langstreckenwertung entschied die Ruderjugend Sachsen-Anhalt für sich. Platz zwei ging an die Ruderjugend NRW, gefolgt von der Hamburger Ruderjugend auf Rang drei.

Auch am Samstag bleibt es spannend: Im Allgemeinen Sportwettbewerb werden weitere Medaillen und wichtige Punkte vergeben, bevor am Sonntag mit der Bundesregatta der Höhepunkt und Abschluss des Bundeswettbewerbs auf dem Programm steht.

Weitere Eindrücke von den Rennen auf der Langstrecke finden sich in der Galerie sowie auf dem Instagram-Kanal der Deutschen Ruderjugend.

Die Deutsche Ruderjugend blickt mit Vorfreude auf den zweiten Wettkampftag und hofft auf weitere spannende Wettkämpfe bei bestem Wetter in Münster.