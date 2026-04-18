Spritz, Austausch und starke Frauen im Rudersport

Du bist Ruderin? Oder begeisterst Dich für die schönste Sportart der Welt? Dann lädt Dich der Deutscher Ruderverband mit Unterstützung des Ruder-Club Deutschland herzlich zum Ehemaligen-Treffen anlässlich der European Rowing Under 19 Championships in Brandenburg an der Havel ein.

Dieses Treffen richtet sich auch ganz besonders an Frauen im Rudersport: aktive Athletinnen, ehemalige Ruderinnen, Trainerinnen, Steuerfrauen, Unterstützerinnen und alle, die sich mit dem Rudern verbunden fühlen. Freu Dich auf inspirierende Gespräche, persönliche Geschichten und die besonderen „Weißt Du noch…?“-Momente, die unseren Sport so einzigartig machen.

Mit einem kühlen Getränk in der Hand und kulinarischen Kleinigkeiten vom Grill schaffen wir gemeinsam einen entspannten Rahmen für Austausch, Vernetzung und neue Impulse – direkt an der Regattastrecke. Ein Treffen, das nicht nur Erinnerungen weckt, sondern auch neue Verbindungen unter starken Frauen im Rudersport entstehen lässt.

Wann und wo:

European Rowing Under 19 Championships 2026

Samstag, 23. Mai 2026

16.00 – 18.00 Uhr

Beetzsee Regattastrecke

Melde Dich bitte bis zum 20. Mai auf rudern.de an, damit wir besser planen können.

Wir freuen uns sehr auf Dich – und auf einen inspirierenden Nachmittag mit starken Frauen im Rudersport!