Spritz, Austausch und starke Frauen im Rudersport
Einladung zum Ehemaligen-Treffen bei den European Rowing Under 19 Championships 2026 in Brandenburg am 23. Mai 2026
Du bist Ruderin? Oder begeisterst Dich für die schönste Sportart der Welt? Dann lädt Dich der Deutscher Ruderverband mit Unterstützung des Ruder-Club Deutschland herzlich zum Ehemaligen-Treffen anlässlich der European Rowing Under 19 Championships in Brandenburg an der Havel ein.
Dieses Treffen richtet sich auch ganz besonders an Frauen im Rudersport: aktive Athletinnen, ehemalige Ruderinnen, Trainerinnen, Steuerfrauen, Unterstützerinnen und alle, die sich mit dem Rudern verbunden fühlen. Freu Dich auf inspirierende Gespräche, persönliche Geschichten und die besonderen „Weißt Du noch…?“-Momente, die unseren Sport so einzigartig machen.
Mit einem kühlen Getränk in der Hand und kulinarischen Kleinigkeiten vom Grill schaffen wir gemeinsam einen entspannten Rahmen für Austausch, Vernetzung und neue Impulse – direkt an der Regattastrecke. Ein Treffen, das nicht nur Erinnerungen weckt, sondern auch neue Verbindungen unter starken Frauen im Rudersport entstehen lässt.
Wann und wo:
European Rowing Under 19 Championships 2026
Samstag, 23. Mai 2026
16.00 – 18.00 Uhr
Beetzsee Regattastrecke
Melde Dich bitte bis zum 20. Mai auf rudern.de an, damit wir besser planen können.
Wir freuen uns sehr auf Dich – und auf einen inspirierenden Nachmittag mit starken Frauen im Rudersport!
Einladung zum Ehemaligentreffen 2026
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