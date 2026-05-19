Starker Auftritt der Schweriner Ruderjugend auf der Wakenitz

Mit sehr guten Leistungen, zahlreichen Podestplätzen und viel Teamgeist hat sich die Schweriner Ruderjugend bei der 96. Lübeck-Regatta sowie der 58. Jungen- und Mädchenregatta auf der Wakenitz präsentiert. 35 Nachwuchsruderinnen und Nachwuchsruderer aus Schwerin gingen an den Start und sorgten mit 24 Siegen, 16 zweiten und 10 dritten Plätzen für einen erfolgreichen Saisonauftakt.

Die traditionsreiche Regatta zählte mit rund 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und etwa 1.500 gemeldeten Booten zu den größten Nachwuchsveranstaltungen im Rudersport. In diesem Jahr waren so viele Boote wie noch nie gemeldet. Für die jüngeren Athletinnen und Athleten aus Schwerin markierte Lübeck den ersten großen Härtetest der Saison.

Landestrainer lobt Einsatz und Teamgeist

Besonders stark präsentierte sich Nachwuchsruderer Ben Leipold. Er gewann am Samstag zunächst den Jungen-Einer der 13-Jährigen über 3.000-Meter-Langstrecke und setzte sich später auch über 500 Meter durch. Am Sonntag folgte der nächste Sieg über 1.000 Meter.

Gemeinsam mit Henry Schmidt war Ben Leipold außerdem im Doppelzweier der Altersklasse 13/14 erfolgreich. Das Schweriner Duo belegte über 500 Meter den zweiten Platz und gewann am Sonntag das 1.000-Meter-Rennen souverän.

Auch Henry Schmidt überzeugte zusätzlich im Einer. Nach Platz zwei über 3.000 Meter gewann er am Sonntag den Jungen-Einer der 14-Jährigen über 1.000 Meter.

„Die Regatta war für viele unserer jungen Sportlerinnen und Sportler der erste große Wettkampf des Jahres. Umso erfreulicher ist es, mit welcher Konzentration und welchem Einsatz die Mannschaft aufgetreten ist“, sagte Landestrainer Thomas Schulz.

Siege für Schweriner Doppelzweier

Mehrere Schweriner Teams überzeugten besonders in den Doppelzweiern der jüngeren Jahrgänge. Tilman Schmidt und Jasper Kuhnigk ruderten im Jungen-Doppelzweier AK 12/13 über 500 Meter zum Sieg. Bereits zuvor hatten beide über 3.000 Meter einen starken zweiten Platz erreicht.

Moritz Hübschmann und Daniel Vega gewannen den Jungen-Doppelzweier AK 12/13 über 500 Meter und belegten auf der Langstrecke den dritten Platz.

Daniil Velychko und Ole Janke zeigten ebenfalls starke Leistungen. Nach Rang zwei über 500 Meter gewannen sie am Sonntag den Jungen Doppelzweier AK 12/13 Leichtgewicht über 1.000 Meter.

Bei den Mädchen erreichten Brida Möller und Amanda Hornburg gleich mehrfach das Podest. Das Schweriner Duo belegte über 3.000 Meter Platz zwei, wurde über 500 Meter Dritte und ruderte am Sonntag über 1.000 Meter erneut auf Rang zwei. Auch Ida Wilhelm und Tilda Nawka konnten mit einem zweiten Platz im Mädchen-Doppelzweier AK 11/12 über 500 Meter überzeugen.

Starke Ergebnisse auch bei den Juniorinnen und Junioren

Im älteren Nachwuchsbereich sammelten die Schweriner Athletinnen und Athleten ebenfalls zahlreiche Siege. Hugo Jacob gewann den A-Junioren-Einer über 1.000 Meter und belegte am Sonntag zusätzlich Platz zwei. Eddi Flack erreichte zunächst Rang zwei im Leichtgewichtsrennen der A-Junioren und gewann am Sonntag den A-Junioren-Einer Leichtgewicht.

Bei den Juniorinnen sorgten Sofiia Popovych und Annika Drews jeweils mit Siegen im Einer für starke Schweriner Ergebnisse. Annika Drews erreichte darüber hinaus noch einen dritten Platz.

Auch viele Athletinnen und Athleten aus Schwerin, die für den Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern in Renngemeinschaften gestartet waren, präsentierten sich erfolgreich. Cedric Simonn gewann sowohl im B-Junioren-Einer als auch in mehreren Doppelzweier-Rennen. Kamil Bekirov (LRV MV), Fynn Raben (LRV MV) und Max Baumann (Schweriner RG) gehörten gemeinsam mit Finn Hohensee aus Stralsund zu den siegreichen Mannschaften im Doppelvierer. Im Doppelzweier gewannen Kamil Bekirov und Fynn Raben ebenfalls ihr Rennen.

Bei den Juniorinnen überzeugten Ylvi Hochleutner und Mylène Ruf mit Siegen im Vierer sowie dritten Plätzen im Zweier-ohne. Fiona Motullo gewann den B-Juniorinnen-Einer, Paula Schöpp siegte im Leichtgewichts-Einer.

Platz fünf im Gummibärchenpokal

Neben den Einzelrennen spielte auch die Vereinswertung der Nachwuchsklassen eine wichtige Rolle. Im traditionellen Gummibärchenpokal belegte die Schweriner Ruderjugend unter 38 teilnehmenden Vereinen einen starken fünften Platz.

„Unsere Athletinnen und Athleten haben sich gegenseitig hervorragend unterstützt und als Mannschaft präsentiert. Auf diesen Saisonauftakt können wir sehr gut aufbauen“, so Thomas Schulz.