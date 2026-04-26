Ticketverkauf gestartet – Jetzt Plätze sichern für die U23-Weltmeisterschaften in Duisburg

Der Startschuss ist gefallen: Ab sofort sind Tickets für die World Rowing Under 23 Championships 2026 erhältlich, die vom 23. bis 26. Juli auf der Regattabahn Duisburg ausgetragen werden. Damit beginnt die heiße Phase der Vorfreude – und für alle Sportbegeisterten die Chance, sich frühzeitig die besten Plätze für ein internationales Top-Event zu sichern.

Wenn die besten Nachwuchsruderinnen und -ruderer der Welt in Duisburg aufeinandertreffen, sind packende Rennen und emotionale Gänsehautmomente garantiert. Die modernisierte Tribüne bietet mit über 2.000 Sitzplätzen im Zielbereich sowie einem zusätzlichen Stehplatzbereich beste Voraussetzungen für ein mitreißendes Live-Erlebnis. Auch exklusive Hospitality-Angebote im neuen Regattagebäude direkt an der Siegerehrungszone stehen zur Verfügung. Neben Tageskarten können Besucherinnen und Besucher attraktive Pakete für die Finaltage oder sogar für die gesamte Veranstaltung erwerben.

„Wir hoffen auf eine volle Tribüne und eine großartige Atmosphäre“, blickt Organisationschef Tobias Weysters voraus. „Die World University Games im vergangenen Jahr haben eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in der Regattabahn Duisburg steckt. Daran wollen wir anknüpfen und das Erlebnis mit der U23-WM noch weiter steigern.“

Sehr guter Planungsstand – Fokus auf die nächsten Meilensteine

Parallel zum Ticketverkaufsstart laufen die Vorbereitungen weiterhin auf Hochtouren – und das Organisationsteam kann dabei auf einem sehr guten Planungsstand aufbauen. Um die nächsten Schritte gezielt zu konkretisieren, stehen in den kommenden Tagen zwei zentrale Meilensteine an.

Am vergangenen Wochenende kam das gesamte Organisationskomitee zu einer intensiven Klausurtagung zusammen. Ziel war es, den aktuellen Stand in allen Teilbereichen abzugleichen, offene Punkte zusammenzutragen und die nächsten Schritte in der Detailplanung festzulegen.

Direkt im Anschluss folgt der nächste wichtige Termin auf internationaler Ebene: Beim anstehenden Site Visit werden sowohl die Technische Delegierte sowie die Eventmanagerin vom Weltverband World Rowing in Duisburg erwartet. Gemeinsam mit dem lokalen Organisationsteam werden der aktuelle Vorbereitungsstand überprüft und die verbleibenden Themen im Detail abgestimmt.

Ehrenamt als Rückgrat der Veranstaltung

Trotz des bereits erreichten Planungsstands liegt noch eine intensive Arbeitsphase vor dem Team. In den kommenden drei Monaten gilt es, die Vielzahl an organisatorischen Details weiter auszuarbeiten und umzusetzen.

„Vor uns liegen arbeitsintensive Wochen, um eine optimal organisierte Weltmeisterschaft auf die Regattabahn zu bringen“, so Weysters. „Das wäre ohne den vollständig ehrenamtlichen Regattastab und die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer nicht möglich.“ Insgesamt werden während der Veranstaltung mehr als 120 Ehrenamtliche im Einsatz sein und maßgeblich zum Erfolg des Events beitragen.

Gleichzeitig ruft das Organisationsteam alle Interessierten dazu auf, selbst Teil dieses internationalen Sportereignisses zu werden. Ob im sportnahen Bereich, in der Organisation oder im Gästeservice – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und bieten die Chance, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen einer Weltmeisterschaft zu erhalten und aktiv zum Gelingen beizutragen.

Mit dem Start des Ticketverkaufs und einem klaren Fahrplan für die kommenden Wochen wächst die Vorfreude auf ein sportliches Highlight in Duisburg. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich Tickets zu sichern oder sich als Helferin oder Helfer zu engagieren und Teil eines unvergesslichen internationalen Ruderevents zu werden. Den Ticketshop, alle weiteren Informationen sowie die Möglichkeit zur Helferanmeldung gibt es auf der Webseite www.duisburg2026.com.





