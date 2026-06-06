U19-Kleinbootüberprüfung in Hamburg: Favoriten setzen Ausrufezeichen

Die Entscheidungen der 2. Internationalen DRV-Junioren-Regatta in Hamburg lieferten wichtige Erkenntnisse für die weitere Mannschaftsbildung im U19-Bereich. In den Kleinbootdisziplinen konnten sich mehrere Athletinnen und Athleten in aussichtsreiche Positionen für die Deutsche Juniorenmeisterschaft in Essen bringen.

Im Juniorinnen-Einer setzte die dänische Einerfahrerin Mejse Nielsen (Ringsted Søsportcenter) ein Ausrufezeichen und gewann das Finale in 8:17,80 Minuten. Als beste deutsche Athletin belegte Helena Tibitanzl von der Frankfurter RG Germania in 8:22,01 Minuten den zweiten Platz. Die Frankfurterin bestätigte damit ihre starke Form nach Rang vier bei den U19-Europameisterschaften und bestätigte ihre nationale Spitzenklasse. Dahinter folgten Greta Amort (Lübecker RG) und Maike van Beek (RRGM Mülheim-Ruhr) auf den Plätzen drei und vier. Kaya Wölk vom Alster-RV Hanseat belegte Rang fünf.



Auch im Junioren-Einer setzte sich mit Oskar Müller vom RV Wandsbek ein Athlet durch, der bereits in dieser Saison konstant starke Leistungen gezeigt hatte. Müller gewann das Finale souverän in 7:29,64 Minuten vor Richard Schreiber (Halle) und Christopher Tom Wörden (TSV Otterndorf). Anori Benz (RG München) kam auf Platz 4 ein. Aron Schäfer (Bernkasteler RV) und Jan Bornemann (Mainzer RV), die beide bereits internationale Erfahrungen im Doppelzweier in Brandenburg sammeln konnten, belegten die Plätze fünf und sechs.



Im Juniorinnen-Zweier ohne Steuerfrau entwickelte sich ein spannender Kampf um die Spitzenplätze. Den Sieg sicherten sich Maria Pesch und Charlotte Paulat vom Alster-RV Hanseat in 7:58,83 Minuten. Das Duo Caitlin Morton (Stuttgarter RG) und Carla Zajonc (RG Heidelberg), das bereits in München erfolgreich gewesen war, belegte Rang zwei. Auf den dritten Platz ruderten Meike Mattheis und Jonna Thiebes von der RRGM Mülheim-Ruhr beziehungsweise dem RTHC Bayer Leverkusen. Die letztjährigen WM-Teilnehmerinnen unterstrichen damit ihre Ambitionen für die anstehenden Nominierungsentscheidungen.



Im Junioren-Zweier ohne Steuerfrau kam es zu einer Wachablösung gegenüber den Ergebnissen der Regatta in München. Jan Kohlbach und Niclas Brell von der Halleschen Rudervereinigung Böllberg/Nelson gewannen das Finale in 7:06,24 Minuten und verwiesen Lars Berkemeyer und Luis Rübenstrunk (RC Hansa Dortmund/RC Germania) auf Rang zwei. Den dritten Platz belegten Christopher Pahling und Max Brückelmeier (Mainzer RV/Binger RG). Damit präsentierte sich das Feld weiterhin äußerst ausgeglichen und lässt für die Deutsche Juniorenmeisterschaft in Essen spannende Entscheidungen erwarten.

Die Ergebnisse von Hamburg liefern eine wichtige Momentaufnahme, die endgültige Vergabe der Nationalmannschaftsplätze erfolgt jedoch erst bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften in Essen. Dort werden die Direktqualifikationen in den Kleinbooten ausgefahren und darüber hinaus die Grundlage für die anschließende Bildung der Großboote der U19-Nationalmannschaft geschaffen.