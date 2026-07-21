U23-WM startet morgen in Duisburg - Ruder-Weltcup kehrt 2028 zurück

Der internationale Rudersport kehrt auf eine seiner traditionsreichsten deutschen Regattastrecken zurück: Nicht nur startet die U23-Weltmeisterschaft am morgigen Mittwoch mit der Eröffnungsfeier, sondern Duisburg wird 2028 auch Austragungsort des dritten World Rowing Cups. Das gab World Rowing in einer Pressemitteilung bekannt.

Für Duisburg bedeutet die Vergabe eine Rückkehr in den Weltcup-Kalender nach mehr als drei Jahrzehnten. Die Regattabahn in Duisburg-Wedau war bereits 1991, 1993 und 1994 Gastgeber eines Ruder-Weltcups. Zudem fanden dort die Weltmeisterschaften 1983 sowie die Junioren-Weltmeisterschaften 2001 statt. Schon 2026 steht Duisburg erneut im internationalen Fokus, wenn vom 23. bis 26. Juli die U23-Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Diese Veranstaltung gilt zugleich als wichtiger Testlauf auf dem Weg zum Weltcup 2028.

„Der World Rowing Cup ist der Ort, an dem sich die besten Mannschaften der Welt Jahr für Jahr miteinander messen. Der Stellenwert dieser Serie im Kalender unseres Sports hängt von der Qualität der Gastgeber ab, die sie mit Leben füllen“, sagte World-Rowing-Präsident Jean-Christophe Rolland. „Racice und Duisburg sind zwei Regattastandorte mit einem tiefen Verständnis dafür, was es braucht, um Spitzensport auf höchstem Niveau auszurichten. Mit ihrer Erfahrung und ihrer Leidenschaft für unseren Sport werden sie erneut den Standard bieten, den unsere Athletinnen, Athleten und Fans von einem World Rowing Cup erwarten.“

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link begrüßte die Vergabe: „Ich freue mich sehr, dass der Ruder-Weltcup 2028 auf unserer Regattabahn stattfinden wird. Die Athletinnen und Athleten finden im Sportpark Duisburg perfekte Bedingungen für sportliche Höchstleistungen. Ob im Boot oder auf den Tribünen: Wir wollen ein unvergessliches Erlebnis auf dem Wasser bieten.“

DRV-Präsident Moritz Petri: "Auch aus Sicht des Deutschen Ruderverbandes ist die Rückkehr des Weltcups nach Deutschland ein starkes Signal. Deutschland hat eine lange Weltcup-Tradition und war bislang 20 Mal Gastgeber einer Station der Serie, darunter allein 13 Mal zwischen 2000 und 2012. Die Vergabe nach Duisburg knüpft damit an eine bedeutende internationale Regattageschichte an."

Besonders groß ist die Vorfreude auch bei Oliver Zeidler, dreifachem Weltmeister und Olympiasieger von Paris 2024 im Männer-Einer. „Dass ein World Rowing Cup wieder nach Deutschland und nach Duisburg kommt, ist etwas, worauf unsere Fans lange gewartet haben. Wedau ist eine fantastische Strecke mit viel Rudergeschichte, und ich bin sicher, dass unser Heimpublikum für eine besondere Atmosphäre sorgen wird“, sagte Zeidler.

Mit Blick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles erhält der Weltcup in Duisburg zusätzlich eine besondere sportliche Bedeutung. Da die olympischen und paralympischen Qualifikationsplätze zu diesem Zeitpunkt bereits vergeben sein werden, wird die Regatta auf der Distanz ausgetragen, die auch in Los Angeles vorgesehen ist: 1500 Meter. Die olympischen Ruderwettbewerbe 2028 finden ausnahmsweise nicht über die klassische 2000-Meter-Distanz statt, sondern auf dem Marine Stadium in Long Beach, dem Austragungsort der Olympischen Spiele von 1932.

Für den deutschen Rudersport ist die Vergabe nach Duisburg ein starkes Zeichen: Nach den U23-Weltmeisterschaften 2026 rückt die Regattabahn in Wedau 2028 erneut in das Zentrum der internationalen Ruderwelt und zwar mit der Olympia-Generalprobe.