Vorbericht: 57. Bundeswettbewerb auf dem Münsteraner Aasee

Münster wird Anfang Juli erneut zum Treffpunkt des deutschen Rudernachwuchses. Vom 2. bis 5. Juli 2026 findet auf dem Aasee der 57. Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen statt. Nach den Austragungen in den Jahren 1993 und 1998 ist die westfälische Universitätsstadt bereits zum dritten Mal Gastgeber der wichtigsten Nachwuchsveranstaltung des deutschen Rudersports.

Mehr als 1.000 junge Athletinnen und Athleten werden in Münster erwartet. Zum Meldeschluss wurden insgesamt 1.044 Sportlerinnen und Sportler in 432 Booten gemeldet. Die größte Delegation stellt die Ruderjugend Nordrhein-Westfalen mit 112 Aktiven. Dahinter folgen die Landesruderjugenden aus Hamburg mit 102 sowie Bayern mit 100 Teilnehmenden. Auch die kleinste Mannschaft aus Thüringen wird in Münster vertreten sein.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung im Bereich Inklusion: Erstmals können die Wettbewerbe der Inklusions-Doppelzweier bei den Kindern und Junioren mit einem vollständigen Teilnehmerfeld ausgetragen werden. Insgesamt fünf Boote gehen hier an den Start.

Eine weitere Besonderheit erwartet die Teilnehmenden auf dem Wasser: Die Rennen der Bundesregatta werden in diesem Jahr auf fünf Bahnen ausgetragen.

Der Bundeswettbewerb setzt sich traditionell aus drei Teilwettbewerben zusammen. Den Auftakt bildet am Freitag der Langstreckenwettbewerb über 3.000 Meter mit Wende. Am Samstag steht der Allgemeine Sportwettbewerb auf dem Programm, bei dem die Nachwuchssportlerinnen und -sportler ihr Können in verschiedenen athletischen Disziplinen an Land unter Beweis stellen. Den sportlichen Höhepunkt bildet am Sonntag die Bundesregatta über die olympische Distanz von 1.000 Metern. Die Ergebnisse der Langstrecke dienen dabei als Grundlage für die Startreihenfolge der Regatta.

Für alle drei Wettbewerbe werden eigene Wertungen und Siegerehrungen durchgeführt. Erst die Kombination aller Ergebnisse entscheidet über die erfolgreichste Landesruderjugend und damit über den Gesamtsieg beim Bundeswettbewerb 2026.

Hinter den Kulissen laufen die letzten Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Das Organisationsteam des Münsteraner Regattavereins und der Ruderjugend NRW freut sich darauf, die Nachwuchssportlerinnen und -sportler aus ganz Deutschland begrüßen zu dürfen. Spätestens bei der Eröffnungsfeier am Donnerstagabend, wenn die Landesruderjugenden mit ihren Schlachtrufen für Stimmung sorgen, dürfte die besondere Atmosphäre des Bundeswettbewerbs wieder für zahlreiche Gänsehautmomente sorgen.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind an allen Veranstaltungstagen herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Dank der zentralen Lage des Aasees mitten in Münster bietet sich die Regattastrecke zudem ideal an, um die Rennen hautnah zu verfolgen und die jungen Talente anzufeuern.

Zeitplan

Donnerstag, 2. Juli

ab 18:00 Uhr: Eröffnungsfeier

Freitag, 3. Juli

ab 08:30 Uhr: Langstreckenwettbewerb über 3.000 Meter

Samstag, 4. Juli

ab 08:00 Uhr: Allgemeiner Sportwettbewerb

Sonntag, 5. Juli

ab 08:00 Uhr: Bundesregatta über 1.000 Meter

anschließend: Gesamtsiegerehrung

Weitere Informationen, Zeitpläne und das Meldeergebnis sind auf der Veranstaltungsseite des Deutschen Ruderverbandes verfügbar.