Weltpremiere von „ADAMS ACHT“ im August in Ratzeburg – Kinostart am 17. September 2026

Der deutsche Rudersport steht im Sommer 2026 im Mittelpunkt einer außergewöhnlichen Kinoproduktion: Mit „ADAMS ACHT“ kommt die Geschichte des legendären Deutschland-Achters von 1960 auf die große Leinwand. Die Weltpremiere des Films findet am 21. August 2026 in Ratzeburg statt – jenem Ort, der untrennbar mit dem Wirken des visionären Trainers Karl Adam und dem Olympiasieg des Deutschland-Achters verbunden ist. Der bundesweite Kinostart folgt am 17. September 2026.

„ADAMS ACHT“ erzählt die bewegende und auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte einer Mannschaft, die gegen Widerstände, Zweifel und äußere Grenzen ankämpft und bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom für eine der größten Sensationen der deutschen Sportgeschichte sorgt. Im Mittelpunkt stehen Mut, Zusammenhalt, Disziplin und der unbedingte Wille zum Erfolg – Werte, die den Rudersport bis heute prägen.

Regisseur Hannu Salonen, bekannt durch Produktionen wie Oktoberfest 1900 und „Ich bin Dagobert“, bringt die Geschichte des legendären Achters als großes sportliches Erzählkino auf die Leinwand. Die Titelrolle des charismatischen Trainers Karl Adam übernimmt Oliver Masucci. Zum Ensemble gehören außerdem Felix Kammererals Hans Lenk, Svenja Jung, Leonard Kunz, Heino Ferch und Axel Milberg.

Besonders bemerkenswert ist die Besetzung der Rudererrollen, denn mehrere Darsteller verfügen selbst über große sportliche Erfahrung und zahlreiche nationale sowie internationale Meistertitel. Damit gelingt es der Produktion, die Dynamik, Intensität und Authentizität des Leistungssports glaubwürdig auf die Leinwand zu übertragen.

Als Ruderer im legendären Achter sind Nick Romeo Reimann (DIE WILDEN KERLE) als Moritz von Groddeck und Vito Wiesner als Steuermann Willi Padge zu sehen. Mit der vollständigen Besetzung des Gold-Achters ist der Produktion ein Coup gelungen: denn Leon Kleinschmidt, Jakob Schmölzer, Till Neumann, Oscar Krause und Moritz Wolff vereinen weit über zwanzig nationale und internationale Meistertitel auf sich. Laut einem ausführlichen Bericht der Ruderakademie Ratzeburg halfen gleich drei Olympiasieger gemeinsam mit anderen ehemaligen Nationalmannschafts-Ruderern dabei, das olympische Achterfinale von 1960 nachzustellen. Dabei ruderten sie als Konkurrenzboot („Kanada“) gegen den historischen Deutschland-Achter. Mit dabei waren unter anderem: Lauritz Schoof, Florian Mennigen, Tim Grohmann, Max Appel, Tobias Kühne, Leon Evers und Hagen Rothe.

Das Präsidium des Deutschen Ruderverbands bekam Anfang Mai in Ratzeburg schon einmal eine Vorab-Version gezeigt, um wertvolle Hinweise zu geben. Ehrenvorsitzender Prof. Wolfgang Maennig hatte dies organisiert.

Die Weltpremiere in Ratzeburg verspricht dabei einen besonderen Rahmen: Cast und Regie werden persönlich vor Ort sein und den Film gemeinsam mit Gästen aus Sport, Kultur und Öffentlichkeit präsentieren. Für den Rudersport bietet die Premiere die Möglichkeit, eine der prägendsten Geschichten der eigenen Historie einem breiten Publikum näherzubringen.

Das Drehbuch zu „ADAMS ACHT“ stammt von Domenik Pockberger und Stephan Falk, produziert wurde der Film von Ivo-Alexander Beck und Ninety-Minute Film in Co-Produktion mit StoryPort Pictures, Adams Acht KG, Sunday Filmproduktion und Majestic Filmproduktion. Gefördert wurde die Produktion unter anderem durch die MOIN Filmförderung, die Filmförderungsanstalt, den Deutschen Filmförderfonds sowie den Slovak Audiovisual Fund.

Mit dem Kinostart am 17. September 2026 dürfte „ADAMS ACHT“ nicht nur Rudersportfans begeistern, sondern auch weit über den Sport hinaus Aufmerksamkeit erzeugen – als eindrucksvolle Geschichte über Teamgeist, Leidenschaft und den Glauben daran, gemeinsam Außergewöhnliches erreichen zu können.