Wiedersehen der deutschen Ruderfamilie in Luzern

Im Rahmen der Weltcup-Regatta in Luzern findet am Freitag, 26. Juni 2026, um 19:00 Uhr nach dem erfolgreichen Start in Brandenburg erneut ein Treffen ehemaliger Aktiver, Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer sowie Freundinnen und Freunde des deutschen Rudersports statt.

Die Veranstaltung wurde von den ehemaligen Nationalmannschaftsruderern Marc Weber und Mark Schreyer initiiert und soll sich zu einem beliebten Treffpunkt für alle Generationen des deutschen Rudersports entwickelt. In lockerer Atmosphäre bietet sich die Gelegenheit, alte Bekanntschaften aufzufrischen, Erinnerungen auszutauschen und aktuelle Entwicklungen im Rudersport zu diskutieren.

Das Treffen findet im deutschen Mannschaftshotel in Luzern statt. Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt, dieser wird wie in Brandenburg vom Ruderclub Deutschland unterstützt.

Alle ehemaligen und aktiven Mitglieder der deutschen Ruderfamilie sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und einen gemeinsamen Abend in besonderer Atmosphäre zu verbringen.

Termin: Freitag, 26. Juni 2026, 19:00 Uhr

Ort: Deutsches Mannschaftshotel, Luzern