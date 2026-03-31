31. März 2026 | Schule | von Deutsche Ruderjugend

Wir suchen Helfer! Für das Bundesfinale "Jugend trainiert" + Schüler-Ruder- und Achtercup 2026

Infos

Für das Bundesfinale "Jugend trainiert" und dem dem Schüler-Ruder- und Achtercup im September 2026 suchen wir engagierte Helfer:innen, die das Event aktiv mitgestalten möchten. Die Regatta findet vom 15. bis 19. September 2026 auf der Regattastrecke in Berlin-Grünau statt. 

Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, werden zahlreiche Unterstützer:innen in unterschiedlichen Bereichen benötigt. Egal ob mit oder ohne Vorerfahrung, jede helfende Hand ist willkommen. 

 

Die Einsatzbereiche gibt es:

  • Motorboot-Fahrer:innen (ab 18 Jahren, mit Führerschein)
  • Starthelfer:innen
  • Helfer:innen bei der Siegerehrung
  • Allgemeine Regattahelfer:innen für verschiedene Aufgaben vor Ort

Diese Benefits als Helfer:in bieten wir auch: 

  • Spannende Einblicke hinter die Kulissen einer nationalen Regatta
  • Verpflegung während des Einsatzes
  • Eine offizielle Helfer-Bestätigung
  • Ein kleines Dankeschön als Anerkennung

 

JETZT ANMELDEN!

Du hast Interesse, Teil des Events zu werden und aktiv mitgestalten? Dann melde dich gerne per E-Mail:

helfer@lrvberlin.de  

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

 

Deutsche Ruderjugend

Hannover