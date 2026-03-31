Wir suchen Helfer! Für das Bundesfinale "Jugend trainiert" + Schüler-Ruder- und Achtercup 2026
Infos
Für das Bundesfinale "Jugend trainiert" und dem dem Schüler-Ruder- und Achtercup im September 2026 suchen wir engagierte Helfer:innen, die das Event aktiv mitgestalten möchten. Die Regatta findet vom 15. bis 19. September 2026 auf der Regattastrecke in Berlin-Grünau statt.
Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, werden zahlreiche Unterstützer:innen in unterschiedlichen Bereichen benötigt. Egal ob mit oder ohne Vorerfahrung, jede helfende Hand ist willkommen.
Die Einsatzbereiche gibt es:
- Motorboot-Fahrer:innen (ab 18 Jahren, mit Führerschein)
- Starthelfer:innen
- Helfer:innen bei der Siegerehrung
- Allgemeine Regattahelfer:innen für verschiedene Aufgaben vor Ort
Diese Benefits als Helfer:in bieten wir auch:
- Spannende Einblicke hinter die Kulissen einer nationalen Regatta
- Verpflegung während des Einsatzes
- Eine offizielle Helfer-Bestätigung
- Ein kleines Dankeschön als Anerkennung
JETZT ANMELDEN!
Du hast Interesse, Teil des Events zu werden und aktiv mitgestalten? Dann melde dich gerne per E-Mail:
Wir freuen uns auf Euch!