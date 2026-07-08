World Rowing setzt auf Duisburg – Regatta Duisburg wird Gastgeber des letzten Weltcups vor Los Angeles 2028

Die Regattabahn Duisburg wird im Jahr 2028 Austragungsort des World Rowing Cup III. Dies gab World Rowing in der vergangenen Woche offiziell bekannt. Damit kehrt die traditionsreiche Weltcupserie nach mehr als 30 Jahren nach Duisburg zurück. Für den ausrichtenden Regatta Duisburg e.V. ist die Vergabe weit mehr als die Zusage für ein weiteres internationales Spitzensportereignis – sie ist ein deutliches Zeichen des Vertrauens in den Regattastandort und in die enge Zusammenarbeit mit World Rowing.

Aus Sicht des Organisationskomitees bestätigt diese Entscheidung, dass World Rowing den mit den 2026 World Rowing Under 23 Championships eingeschlagenen gemeinsamen Weg langfristig fortsetzen möchte. Die U23WM bildet dabei nicht nur den sportlichen Höhepunkt des Sommers 2026, sondern zugleich den Auftakt einer gemeinsamen Reise, die mit dem World Rowing Cup 2028 ihre Fortsetzung findet.

„Die Vergabe des World Rowing Cup III 2028 erfüllt uns mit großem Stolz. Sie ist eine Anerkennung für die Arbeit der vergangenen Jahre und gleichzeitig ein Vertrauensbeweis für unser gesamtes Team. Unser voller Fokus liegt aktuell allerdings auf der diesjährigen U23WM. Gemeinsam mit World Rowing wollen wir den Athletinnen und Athleten sowie den Fans ein unvergessliches Event bieten und damit den Grundstein für den Weltcup 2028 legen“, erklärt Tobias Weysters, Präsident des Organisationskomitees.

Mit dem Welt Cup 2028 wird Duisburg zudem den letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen in Los Angeles ausrichten. Da die olympischen Ruderwettbewerbe 2028 aufgrund der Gegebenheiten der Wettkampfstätte über 1.500 Meter ausgetragen werden, wird auch der Weltcup in Duisburg auf dieser Distanz stattfinden – und das als planmäßig einziger Wettkampf in diesem olympischen Zyklus. Damit erhält die Veranstaltung eine besondere sportliche Bedeutung als letzte internationale Standortbestimmung für die Weltelite unmittelbar vor den Olympischen Spielen.

Auch Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link freut sich über die Rückkehr des Weltcups an die Wedau: „Ich freue mich sehr, dass der World Rowing Cup 2028 auf unserer Regattabahn ausgetragen wird. Die Athletinnen und Athleten finden im Sportpark Duisburg perfekte Bedingungen für sportliche Höchstleistungen. Ob auf dem Wasser oder auf den Tribünen – wir werden gemeinsam ein unvergessliches Erlebnis schaffen.“

Auch bei den Athletinnen und Athleten stößt die Entscheidung auf große Begeisterung. In der offiziellen Stellungnahme von World Rowing bezeichnet Olympiasieger und Weltmeister Oliver Zeidler die Rückkehr des World Rowing Cup nach Deutschland als einen lang ersehnten Moment für den deutschen Rudersport. Gleichzeitig hebt er die traditionsreiche Regattabahn Wedau und die besondere Atmosphäre hervor, die das heimische Publikum schaffen werde und die den Weltcup zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen werde.

Für Regatta Duisburg ist die Vergabe zugleich das Ergebnis einer gemeinsamen Leistung vieler Partner. Der Verein bedankt sich herzlich bei World Rowing für das entgegengebrachte Vertrauen sowie bei der Stadt Duisburg, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Deutschen Ruderverband, den zahlreichen Sponsoren und Förderern sowie allen beteiligten Institutionen für die hervorragende Unterstützung.

Ein ganz besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Organisationskomitees, den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Volunteers sowie den zahlreichen Vereinen und Unterstützern. Ihr außergewöhnliches Engagement macht internationale Veranstaltungen dieser Größenordnung überhaupt erst möglich und hat entscheidend dazu beigetragen, dass Duisburg weltweit als verlässlicher Gastgeber für den internationalen Rudersport wahrgenommen wird.

Zunächst richtet sich der Blick allerdings auf die 2026 World Rowing Under 23 Championships, die vom 23. bis 26. Juli 2026 auf der Regattabahn Duisburg stattfinden. Mehr als 1.000 Athletinnen und Athleten aus rund 50 Nationen werden erwartet und machen die Veranstaltung zu einem der größten internationalen Sportereignisse des Jahres in Nordrhein-Westfalen.

Der Ticketverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer können sich ihre Tickets bereits jetzt sichern. Eintrittskarten für alle Veranstaltungstage sowie attraktive Wochenendtickets sind unter www.duisburg2026.com/tickets erhältlich.