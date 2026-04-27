Zukunftstag bei der DRJ

Am Donnerstag, den 23. April 2026, durften wir Henry im Rahmen seines Zukunftstags (Boys’ Day) bei der Deutschen Ruderjugend begrüßen. Während seines Besuchs haben wir ihm einen umfassenden Einblick in unseren Arbeitsalltag gegeben und ihm die vielfältigen Aufgaben und Abläufe innerhalb der DRj nähergebracht. Bei einem Rundgang durch unsere Räumlichkeiten konnte Henry verschiedene Bereiche kennenlernen und erleben, wie unsere tägliche Arbeit organisiert ist.

Es hat uns sehr gefreut, ihm die Welt der Deutschen Ruderjugend ein Stück näherzubringen und ihn an diesem besonderen Tag begleiten zu dürfen.