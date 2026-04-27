Zukunftstag bei der DRJ
Am Donnerstag, den 23. April 2026, durften wir Henry im Rahmen seines Zukunftstags (Boys’ Day) bei der Deutschen Ruderjugend begrüßen. Während seines Besuchs haben wir ihm einen umfassenden Einblick in unseren Arbeitsalltag gegeben und ihm die vielfältigen Aufgaben und Abläufe innerhalb der DRj nähergebracht. Bei einem Rundgang durch unsere Räumlichkeiten konnte Henry verschiedene Bereiche kennenlernen und erleben, wie unsere tägliche Arbeit organisiert ist.
Es hat uns sehr gefreut, ihm die Welt der Deutschen Ruderjugend ein Stück näherzubringen und ihn an diesem besonderen Tag begleiten zu dürfen.
Mein Tag bei der Deutschen Ruderjugend in Hannover.
Als Erstes wurde ich beim Eingang abgeholt und durfte dann das Kostüm der Ruderjugend Niedersachsen anziehen. Im Anschluss haben wir ein paar Fotos gemacht. Dann haben wir eine Führung durch den DRV Sitz in Hannover gemacht. Danach habe ich Athletenvereinbarungen abgestempelt. Ich habe danach einen Flyer für die Deutschen Juniorenmeisterschaften erstellt. Dann war leider schon Mittagspause. Nach der Mittagspause haben wir ein paar Ordner in den Keller gebracht, die nicht mehr so oft gebraucht wurden. Danach habe ich einen Post zum Vatertag designed. Als wäre das noch nicht genug, habe ich diesen schönen Bericht geschrieben. Es war ein sehr schöner Tag, mit vielen Fassetten der Arbeit beim DRV. Der Tag ging mit schönem Wetter und guter Laune zu Ende.