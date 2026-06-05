2 1/2 Jahre Indoor Rowing Sportabzeichen - weiterhin große Beliebtheit

2 1/2 Jahre Indoor-Rowing-Sportabzeichen. Die Zahl der Teilnehmenden wächst kontinuierlich.

Nach 2 1/2 erfolgreichen Jahren lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Zahlen. Die Auswertung 2025 zeigt, wie sich die Teilnehmenden auf die einzelnen Leistungsstufen verteilen und welche Entwicklungen sich im Vorgleich zum Vorjahr erkennen lassen.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 576 Anträge eingereicht

Männer Frauen Gold 157 80 Silber 114 72 Bronze 75 78

Auffällig: Während sich bei den Frauen wieder die Verteilung auf die drei Stufen recht gleichmäßig zeigt, dominiert wie im letzten Jahr bei den Männern klar das Goldabzeichen.

Die größte Altersklasse unter den Teilnehmen wurde zwischen 1960 und 1979 geboren. Insgesamt nahmen 346 Männer und 230 Frauen teil. Damit hat sich die Teilnahme der Männer im Vergleich zum letzten Jahr auf ca. 22% erhöht und die der Frauen um ca. 10%.

Die aktivsten Vereine

Geografisch liegen die Vereine und Fitnessstudios aus Berlin wieder mit deutlichem Vorsprung vorn. Dahinter folgen auf den Plätzen 2 bis 5: Ingolstadt, Hamburg, Tegel und Hannover.

Noch offen ist die Auswertung zum Para-Indoor-Rowing-Sportabzeichen, da es erst kürzlich eingeführt wurde. Hier stehen erste Rückmeldungen noch aus.

Wir gratulieren allen, die erfolgreich ein Indoor-Rowing-Sportabzeichen erworben haben, und freuen uns schon jetzt auf die nächste Runde!

Möchten Sie auch mitmachen und sich Ihr Indoor-Rowing-Sportabzeichen sichern? Alle Infos zur Teilnahme finden Sie hier – starten Sie jetzt und zeigen Sie, was Sie draufhaben!