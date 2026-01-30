30. Deutsche Ruderergometer-Meisterschaft - 5. Offene Deutsche Indoor Rowing Meisterschaft

Wir freuen uns sehr mitteilen zu können, dass die 30. Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften am 31. Januar 2026 im Rahmen des 19. Ergocups Rhein-Neckar bei uns in der Ilvesheimer Neckarhalle ausgetragen werden.

Sportler aus ganz Deutschland haben sich angekündigt: über 420 Meldungen von 58 Vereinen sind bei den Ausrichtern vom Ludwigshafener Ruderverein und Mannheimer Regatta-Verein eingegangen. Darunter prominente Namen: mit Katja Beerscht vom Gießener RC Hassia wird etwa die Vize-Weltmeisterin von 2025 an den Start gehen. Dieses hohe Niveau zieht sich durch alle Altersklassen: gleich 5 amtierende Deutsche Jugend-Meister*innen haben sich angekündigt.

Neben den klassischen Meisterschafts-Rennen über die volle Olympische und Paralympische Distanz von 2000 Metern wird es einige Rennen für den Nachwuchs geben, und auch im Masters-Bereich tummelt sich die Konkurrenz: mit Christiane Huth ist eine Silbermedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele in Peking 2008 dabei; und der älteste Teilnehmer wird in diesem Jahr 84!

Besonders gut angenommen wurden außerdem die verschiedenen Staffeln über alle Altersklassen, mit einer eigenen Abteilung für Freizeitsportler.

Christian Knab, Vorsitzender des Ludwigshafener Rudervereins und seit nunmehr 19 Jahren hauptverantwortlich für den Ergo-Cup, resümiert:

„Wir freuen uns sehr, dass wir erstmals im Rahmen unsere Ergo-Cups Rhein-Neckar die Deutschen Ergomeisterschaften ausrichten dürfen. Mit über 400 Meldungen erwarten wir einen vollgepackten Samstag voller hochklassiger Rennen.“

Der Vorsitzende des Mannheimer Regatta-Vereins fügt hinzu: „Die schöne Neckarhalle in Ilvesheim bietet das richtige Ambiente, um eine solche Meisterschaft auszutragen. Wir können das erste Attention-Go am Samstag also gar nicht erwarten!“