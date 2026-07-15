„ADAMS ACHT“: Die Geschichte des legendären Deutschlandachters kommt ins Kino

Am 17. September startet „ADAMS ACHT“ bundesweit in den Kinos. Der Film erzählt die Geschichte von Trainer Karl Adam und dem Deutschlandachter, der bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom für eine der größten Sensationen des deutschen Rudersports sorgte. Der Deutsche Ruderverband unterstützt den Kinostart als Partner.

Mit „ADAMS ACHT“ kommt ein bedeutendes Kapitel der deutschen Rudergeschichte auf die große Leinwand. Im Mittelpunkt steht Karl Adam, der in Ratzeburg mit neuen Trainingsmethoden, großem Innovationsgeist und einer klaren Vorstellung von Teamarbeit eine Mannschaft formte, die den Rudersport nachhaltig verändern sollte.

Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Ratzeburg mit echter Ruderprominenz. Der Film erzählt von Mut und Zusammenhalt, von Rückschlägen und Aufbruch – und vom unbedingten Willen, gemeinsam etwas Außergewöhnliches zu erreichen. Seinen Höhepunkt findet dieser Weg bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom, als der von Adam aufgebaute Deutschlandachter überraschend die Goldmedaille gewann und damit Sportgeschichte schrieb.

Für den Deutschen Ruderverband und die gesamte Ruderfamilie ist diese Geschichte weit mehr als ein Blick in die Vergangenheit. Karl Adams Ideen, seine Leidenschaft für den Rudersport und der Erfolg des Achters von 1960 sind bis heute ein wichtiger Teil unserer Identität. Viele der Werte, die der Film vermittelt, prägen das Rudern noch immer: Vertrauen, Disziplin, Gemeinschaft und das gemeinsame Arbeiten an einem großen Ziel.

Rund um den Kinostart sind in den kommenden Wochen besondere Aktionen und exklusive Angebote für Rudervereine und ihre Mitglieder geplant. Alle Informationen dazu werden rechtzeitig auf rudern.de und über die Kanäle des Deutschen Ruderverbands veröffentlicht.



Wer Fragen hat oder Aktionen plant, wendet sich bitte an redaktion@rudern.de

„ADAMS ACHT“ – ab dem 17. September bundesweit im Kino.

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Weitere Informationen zum Film sowie Presseheft, Filmposter und Szenenfotos gibt es auf der ⁠offiziellen Filmseite.