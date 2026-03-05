Aktualisierte Ruder-Wettkampfregeln 2026

Im Rahmen des Regeländerungsverfahrens 2025 haben sich Vorstand und Präsidium sowie die Regelkommission in Zusammenarbeit mit der Fachressort Wettkampf auf Änderungen der Ruder-Wettkampfregeln und Erprobungsmaßnahmen für die Saison 2026 geeinigt, die mit sofortiger Wirkung in Kraft treten (siehe auch Bekanntmachung Nr. 5089).

Es handelt sich um die folgenden Regeländerungen und Erprobungsmaßnahmen:

Regeländerungen nach § 51Grundgesetz DRV Gewicht Steuerleute - RWR 2.2.7.1 Klarstellung Rennverlauf - RWR 2.4.2.2, 2.7.9.3, 2.7.6.1, 2.7.5.3 und 2.8.1.1 Meldeergebnis - RWR 2.5.9.2/f. Regatta-Ergebnisse und -Bericht - RWR 2.5.12 Erprobungsmaßnahmen nach RWR 2.1.3 Deutsches Meisterschaftsrudern für Para-Ruderer – RWR 3.10.1 ff. Internationale WKR – RWR 2.4.1.1 Drittes Geschlecht – RWR 2.2.1a Rennprogramm DSM – RWR 3.8.1

Eine detaillierte Übersicht der neuen Regelungen kann der angehangenen Synopse entnommen werden (siehe Anhang).

Die jeweils aktuelle und gültige Version der Ruder-Wettkampfregeln ist unter www.rudern.de/regeln zu finden.

Falls du Änderungsvorschläge für die Ruderwettkampfregeln hast, wende dich bitte an die Regelkommission im Rahmen des kommenden Regeländerungsverfahrens für das Jahr 2026 (weitere Informationen unter https://www.rudern.de/verband/gremien/regelkommission).