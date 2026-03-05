05. März 2026 | Wettkampfsport

Aktualisierte Ruder-Wettkampfregeln 2026

Im Rahmen des Regeländerungsverfahrens 2025 haben sich Vorstand und Präsidium sowie die Regelkommission in Zusammenarbeit mit der Fachressort Wettkampf auf Änderungen der Ruder-Wettkampfregeln und Erprobungsmaßnahmen für die Saison 2026 geeinigt, die mit sofortiger Wirkung in Kraft treten (siehe auch Bekanntmachung Nr. 5089).

 

Es handelt sich um die folgenden Regeländerungen und Erprobungsmaßnahmen:

  1. Regeländerungen nach § 51Grundgesetz DRV
    1. Gewicht Steuerleute - RWR 2.2.7.1
    2. Klarstellung Rennverlauf - RWR 2.4.2.2, 2.7.9.3, 2.7.6.1, 2.7.5.3 und 2.8.1.1
    3. Meldeergebnis - RWR 2.5.9.2/f.
    4. Regatta-Ergebnisse und -Bericht - RWR 2.5.12
  2. Erprobungsmaßnahmen nach RWR 2.1.3
    1. Deutsches Meisterschaftsrudern für Para-Ruderer – RWR 3.10.1 ff.
    2. Internationale WKR – RWR 2.4.1.1
    3. Drittes Geschlecht – RWR 2.2.1a
    4. Rennprogramm DSM – RWR 3.8.1

 

Eine detaillierte Übersicht der neuen Regelungen kann der angehangenen Synopse entnommen werden (siehe Anhang).

 

Die jeweils aktuelle und gültige Version der Ruder-Wettkampfregeln ist unter www.rudern.de/regeln zu finden.

 

Falls du Änderungsvorschläge für die Ruderwettkampfregeln hast, wende dich bitte an die Regelkommission im Rahmen des kommenden Regeländerungsverfahrens für das Jahr 2026 (weitere Informationen unter https://www.rudern.de/verband/gremien/regelkommission).

Downloads

Tobias Weysters

Fachressort-Vorsitzender Wettkampf

Mobil
+49 172 8596809
tobias.weysters@rudern.de
Lucas Pausewang

Beisitzer (Wettkampfwesen)