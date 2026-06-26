Ausscheidungssystem für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften wird geändert

Aufgrund der für Sonntag, den 28. Juni, für Krefeld vorhergesagte amtliche Hitzewarnung wird das Ausscheidungssystem für die Deutschen Juniorenmeisterschaften und die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften U17 auf Grundlage einer Entscheidung nach 2.1.3 RWR wie folgt angepasst:



•⁠ ⁠Finale B werden für sämtliche Rennen nicht ausgefahren

•⁠ ⁠Die durch diese Maßnahme weggefallene Ermittlung der Gesamtplatzierungen 7-12 erfolgt nun auf Basis einer Zeitrangliste der letzten ausgefahrene Runde des jeweiligen Rennens (Vorlauf oder Halbfinale)



Zusätzlich zu dieser Änderung wird der Gesamtzeitplan aktualisiert, um entsprechend des Zeitplans vom Samstag den Rennabstand bei allen Rennen auf 4 Minuten zu reduzieren.



Mithilfe diesen Maßnahmen können die Rennen bis 14:00 Uhr beendet und somit die im weiteren Tagesverlauf ansteigende Hitzephase vermieden werden.