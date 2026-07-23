Beach Sprint DM 2026: Wolff und Leupold setzen erste Bestmarken

Mit den Time Trials ist am heutigen Donnerstag am Sandstrand der Badeinsel Steinhude die Deutsche Beach Sprint Meisterschaft 2026 eröffnet worden. Im Rahmen von „Die Finals 2026“ in Hannover ermittelten die Einerder Männer, Frauen und der U19-Altersklasse zunächst im Time Trial die Setzlisten für die morgige K.o.-Runden. Die schnellsten Zeiten des Vormittags gingen an die Routiniers Moritz Wolff vom Berliner Ruder-Club und Sophie Leupold vom Pirnaer RV.

Im am stärksten besetzten Feld des Tages setzte Moritz Wolff im Coastal Männer Solo ein erstes Ausrufezeichen. Der Berliner gewann das Time Trial in 2:26,58 Minuten und lag damit klar vor Franz Werner vom Pirnaer RV, der in 2:29,23 Minuten als Einziger unter drei Sekunden Rückstand blieb. Auf Rang drei folgte Julius Blümel, ebenfalls Berliner Ruder-Club, mit 2:36,76 Minuten.

Der Berliner Ruder-Club stellte mit drei Startern das größte Kontingent im Männer-Einer. Wolff und Blümel qualifizierten sich ebenso direkt für das Viertelfinale wie Franz Werner, Franz Friedhelm Cherubim, Maiko Remmers, Moritz Korthals und Leander Spalek von der Frankfurter RG Germania. Laurenz Knorr und Luis Haack mussten zunächst den Weg über den Hoffnungslauf nehmen, um den achten Starter im

Viertelfinale zu ermitteln. Mit dem besseren Ende für Laurenz Knorr.

Bei den Frauen übernahm Sophie Leupold vom Pirnaer RV die Spitze. Sie gewann das Time Trial im Coastal Frauen Solo in 2:53,08 Minuten, musste sich dabei aber einer engen Konkurrenz erwehren. Judith Guhse vom Rendsburger RV lag in 2:55,45 Minuten nur 2,37 Sekunden zurück, Marion Reichardt vom ARC Würzburg folgte in 2:58,29 Minuten auf Rang drei. Auch Katharina Bauer vom RV Treviris blieb mit 3:01,18 Minuten in Schlagdistanz.

Da im Frauenfeld acht Boote am Start waren, zogen alle Athletinnen direkt ins Viertelfinale ein. Das Time Trial diente hier ausschließlich der Setzliste. Für die K.o.-Runden verspricht die enge Spitze entsprechend spannende Duelle. Schwagrzinna und Meyer dominieren die Juniorenklasse

Auch in der U19-Klasse wurden die ersten Richtwerte gesetzt. Bei den Junioren A überzeugte Johann Meyer vom RV Münster mit 2:40,91 Minuten. Seine Zeit hätte im Männerfeld sogar für Rang vier gereicht. Dahinter blieb es sehr eng: Ludwig Canty vom Berliner Ruder-Club wurde in 2:43,41 Minuten Zweiter, Mathis Lötzsch vom Ersten Kieler Ruder-Club von 1862 folgte nur 53 Hundertstel später auf Rang drei. Lukas Dorfschmid vom RC Nürtingen komplettierte das Feld.

Bei den Juniorinnen A setzte sich Vera Schwagrzinna vom RK Wannsee in 2:59,11 Minuten an die Spitze. Carolina Guerra Gonzalez vom ERRV folgte in 3:01,27 Minuten auf Rang zwei, Ella-Solène Chave von der Potsdamer Ruder-Gesellschaft wurde in 3:04,94 Minuten Dritte. Lotte Heseding vom RK am Baldeneysee wurde eine Zeitstrafe ausgesprochen. Damit wurde es Rang vier. In beiden U19-Solorennen standen jeweils vier Boote am Start, alle Aktiven sind damit für das Halbfinale gesetzt.

In den Mix-Doppelzweiern setzten sich die Titelverteidiger aus Pirna, Sophie Leupold und Franz Werner, souverän durch. Auch hier ging es für die acht Boote lediglich um die Setzliste für das Viertelfinale. Im Junior-Mix-Doppelzweier ging der Sieg an die Renngemeinschaft aus Berlin und Potsdam. Knapp vor der Renngemeinschaft aus Berlin und Münster. Hier deutet sich ein spannendes Finale an.

Gerudert wird in Poolbooten von Empacher. Die Time Trials wurden über den 250-Meter-Kurs im Processional-Format absolviert. Für die Halbfinal- und Finalrennen im CM1x, CF1x und CMix2x wird die Ruderstrecke aus Gründen der TV-Übertragung auf 300 Meter angepasst; der Abstand von der Wasserkante zur Wendeboje beträgt dann 150 Meter. Die Laufstrecke bleibt unverändert.

Die Titelentscheidungen in den Senior-Altersklassen fallen am morgigen Freitag, 24. Juli. Die Siegerinnen und Sieger tragen dann den Titel „Deutscher Meister im Rudern – Beach Sprint 2026“. In den Junior-Altersklassen werden die Titel „U19 Die Finals Sieger im Rudern – Beach Sprint 2026“ beziehungsweise „U17 Die Finals Sieger im Rudern – Beach Sprint 2026“ vergeben. Ebenfalls für Freitag angesetzt sind sämtliche Wettkampfrunden des Coastal Mix Doppelvierers mit Steuermann.