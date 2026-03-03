Beach Sprints 2028: Long Beach bereitet sich auf olympisches Debüt vor

Während die Welt auf die Olympische Spiele 2028 in Los Angeles wartet, nimmt einer der spannendsten neuen Wettbewerbe bereits Form an. Coastal Rowing, speziell in der Disziplin Beach Sprints, feiert sein olympisches Debüt an einem Ort, der perfekt die kalifornische Küstenkultur verkörpert: Rosie's Dog Beach in Belmont Shores, Long Beach. In 871 Tagen geht es los, da lohnt es sich schon einmal einen Blick nach LA zu richten.

Der Austragungsort liegt südöstlich des Belmont Veterans Memorial Pier, nur wenige Kilometer vom historischen Marine Stadium entfernt, wo die klassischen Ruder-Wettbewerbe stattfinden werden. Die Wahl des Standorts ist strategisch durchdacht und technisch anspruchsvoll zugleich.

Deutsche Nationalmannschaft plant Trainingslager vor Ort

Um sich bestmöglich auf das olympische Highlight vorzubereiten, plant die deutsche Coastal-Rowing-Nationalmannschaft bereits im Juli ein Trainingslager genau auf jenem Gewässer, auf dem 2028 die Beach-Sprint-Wettkämpfe stattfinden werden. Für das Team ist es ein zentraler Baustein auf dem Weg nach Los Angeles.

Bundestrainer Adrian Bretting betont die Bedeutung der frühzeitigen Anpassung an die lokalen Gegebenheiten: „Es ist enorm wichtig, die Bedingungen vor Ort genau kennenzulernen – Strömungsverhältnisse, Windmuster, die Fluiddynamik und auch die Beschaffenheit des Strandes. Selbst wenn das Wasser hier deutlich ruhiger ist als an klassischen Coastal-Spots können genau diese Details wohl 2028 entscheidend sein, wenn es um die Medaillen geht. Außerdem sind Gegebenheiten vor Ort, wie beispielsweise Fahrtwege, Unterkünfte für unsere gesamte organisatorische Planung von unschätzbarem Wert.“

Bretting und sein Team stehen dafür bereits im engen Austausch mit den Verantwortlichen des Seglerverbands sowie der FES, die vor Ort umfassende Messungen zu Strömung und Wind durchführen beziehungsweise vorbereitet haben. Ziel ist es, auf Basis belastbarer Daten Trainingsinhalte, Materialabstimmung und Wettkampftaktik optimal auszurichten – als Teil einer langfristigen Strategie zur bestmöglichen Vorbereitung auf das olympische Debüt dieser Disziplin.

Breakwater-Schutz als Streitpunkt

Die Besonderheit von Rosie's Dog Beach liegt in ihrer geschützten Lage. Drei massive Wellenbrecher, darunter ein rund vier Kilometer langer Breakwater etwa vier Kilometer vor der Küste, schirmen die Bucht nahezu vollständig vom offenen Pazifik ab. Das Ergebnis sind extrem ruhige Wasserbedingungen – ein deutlicher Kontrast zu den rauen Surfbedingungen am nur 3,6 Kilometer südlich gelegenen Seal Beach.

Genau diese Ruhe sorgt jedoch für Diskussionen in der Beach-Sprint-Community. Erfahrene Coastal-Rowing-Athleten betrachten das Lesen und Reiten von Wellen als essenziellen Bestandteil der Disziplin und potenziellen Wettbewerbsvorteil. Besonders in einer Ära, in der immer mehr klassische Ruderer zur Beach-Sprint-Variante wechseln, könnte die Fähigkeit, mit Wellenbedingungen umzugehen, andernorts den Unterschied zwischen Medaille und viertem Platz ausmachen.

Einige Vertreter der Szene plädieren daher für Seal Beach als Alternative. Doch dieser Standort ist dem offenen Ozean direkt ausgesetzt, weist häufig gefährliche Shorebreak-Bedingungen auf und wird von Wellen beeinflusst, die von langen Molen an beiden Seiten der Bucht reflektiert werden – ein Effekt, der an die berüchtigte „Wedge“ von Newport Beach erinnert. An einem normalen Tag im Februar 2026 zeigten sich dort Wellen von über einem Meter Höhe, während Rosie's Dog Beach nahezu spiegelglatt blieb.

Infrastruktur und Logistik

Das Gelände bietet ideale Voraussetzungen für ein olympisches Großereignis. Ein fast 800 Meter langer Parkplatz entlang der Küste kann problemlos Tribünen, temporäre Gebäude, Transport-Busse und TV-Infrastruktur aufnehmen. Der Sand ist fein und weich – optimal für den Landteil des Wettbewerbs.

Die Wasserqualität wird von Surfline als „Fair“ eingestuft – nicht perfekt, aber akzeptabel für sportliche Wettkämpfe. Die unmittelbare Nachbarschaft zum Port of Long Beach, einem der größten Häfen der USA mit einem jährlichen Handelsvolumen von rund 100 Milliarden Dollar, verleiht dem Standort einen leicht industriellen Charakter. Vor der Küste liegen künstliche Inseln, die Ölförderanlagen beherbergen und architektonisch getarnt wurden.

Den dennoch speziellen Reiz dieses Reviers will auch das deutsche Team im Sommer intensiv studieren. Gerade weil die Bedingungen als berechenbar gelten, komme es – so Bretting – auf Feinabstimmung, saubere Starts, präzise Wendemanöver und perfekte Laufwege im Sand an. „Wenn das Wasser weniger Chaos bietet, rückt die technische und taktische Exzellenz noch stärker in den Vordergrund. Genau das wollen wir hier gezielt trainieren.“

Dennoch wird die kalifornische Atmosphäre nicht fehlen. Pelikane und Robben sind regelmäßige Besucher der Küste, und die legendäre SoCal-Vibe ist nur zwei Kilometer Autofahrt entfernt.

Historischer Kontext

Long Beach hat bereits Olympia-Erfahrung. Das Marine Stadium, wo 2028 die klassischen Ruder-Disziplinen ausgetragen werden, wurde 1932 als erste künstliche Ruderstrecke der USA erbaut und war Schauplatz der Ruder-Wettbewerbe der Olympische Sommerspiele 1932. Mit Beach Sprints kehrt die olympische Bewegung an diesen historischen Standort zurück – diesmal mit einer Disziplin, die das Rudern noch näher an die Zuschauer bringt.

Die Frage, ob die geschützten Bedingungen von Rosie's Dog Beach den Sport authentisch repräsentieren, wird in den kommenden 871 Tagen bis zum olympischen Debüt der Beach Sprints weiter diskutiert werden. Fest steht: Long Beach wird 2028 zum globalen Schaufenster für eine der dynamischsten und spektakulärsten Varianten des Rudersports – und die deutsche Nationalmannschaft will dann bestmöglich vorbereitet an den Start gehen.