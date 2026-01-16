BFD im Rudern 2025/2026: Die ersten 16 Seminartage

Am 01.12.2025 reisten wir für unseren zweiten Lehrgang nach Ratzeburg an. Wir, das sind 25 hochmotivierte Bundesfrewilligendienstleistende aus ganz Deutschland. Wir kannten uns schon ein bisschen vom Einführungsseminar stattfand. Über die nächsten zwei Wochen sollten wir uns bei gemeinsamen morgendlichen Sporteinheiten, vielen Stunden im Seminarraum und in der Sporthalle aber noch viel besser kennenlernen und uns dabei noch das Wissen für die Trainer C-Lizenz aneignen.

Für die Leistungssportler unter uns begann der Tag ziemlich früh, weil wir in den eng getakteten Tagesablauf noch unsere Trainingseinheiten einbauen mussten. Das hat aber eigentlich ganz gut geklappt und es hat sich meistens eine große Gruppe zusammengefunden. Als nächstes wurde kurz gefrühstückt (Nougatbitsliebhaber kommen auch in Ratzeburg auf ihre Kosten) und die erste Einheit im Seminarraum begann.

Ein wahres Chamäleon unter den Referenten ist Andreas König (auch Ändi Kei genannt). Vom Organisieren von Wanderfahrten über das Planen von Sportstunden bis zu den Wettkampfregeln im Rudern konnte er uns in wirklich jedem Bereich ein bisschen schlauer machen. Wenn er mal eine Pause von uns brauchte, gab es zum Glück noch einige andere Referenten, die jeweils über ein konkretes Thema referiert haben.

So hat der Bootsmeister aus der Ruderakademie, Jost Schönmann-Finck, mit unserem gefährlichen Halbwissen aufgeräumt und uns gezeigt, wie man Boote richtig einstellt.

Sehr interessant fanden wir auch den Tag zur Trainingsplanung mit dem Hamburger Landestrainer Jan Suhrhoff. Er konnte uns von den vielfältigen Veränderungen berichten, die sich in nächster Zeit im Deutschen Rudern abspielen werden. Danach konnten wir alle in die Trainerrolle schlüpfen und so haben sich zwei Gruppen sogar daran gewagt, die Saisonplanung für den Männer-Skull Stützpunkt zu erstellen.

Am vorletzten Tag musste Andreas nochmal seine Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellen und das Seminar über Kommunikation übernehmen, da die Referentin leider absagen musste. Das hat er natürlich souverän gemeistert und die Trainer-Sportler Rollenspiele werden wir so schnell nicht vergessen.

Doch wir haben natürlich nicht den ganzen Tag im Seminarraum verbracht. Zum einen gab es jeweils am Vor- und am Nachmittag eine Kaffeepause mit weihnachtlichem Gebäck, was immer ratz-fatz weg war.

Daneben musste jede der 5 Gruppen eine Sportstunde in der Halle organisieren, die wir dann zusammen ausgeführt haben. Das war ziemlich lustig, weil man in sein eigenes Kindertraining zurückversetzt wurde und z. B. bei Brennball oder Zombieball wieder derselbe Ehrgeiz wie früher entfacht wurde.

Natürlich gab es auch einen freien Nachmittag. Bevor wir uns am Abend in Hamburg und Lübeck amüsieren durften, mussten wir natürlich erstmal den Ratzeburger See durchpflügen und sind mal wieder an die Grenzen eines mit Skullern besetzten Mix-Achters mit 90 kg Steuermann gestoßen.

Nach dem leckeren Abendessen (Danke an die Küche, es hat wirklich sehr gut geschmeckt!) haben wir uns meistens noch zu einer Runde Hallenfußball oder Wizzard versammelt und so den Tag abgeschlossen.

So gingen die zwei Wochen wie im Flug vorbei. Am letzten Abend wurden noch die Oscars vergeben und tatsächlich ist jeder durch irgendeine Eigenschaft besonders herausgestochen und kann sich jetzt nicht nur C-Trainer, sondern auch Oscar-Preisträger nennen! Wir freuen uns schon, mit dem neuen Wissen unsere Vereine zu bereichern und wollen uns bei allen Referenten und besonders Andreas für die spannende Zeit bedanken.