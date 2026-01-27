Bring a Friend: Gemeinsam Richtung Weltrekord bei der Women’s Rowing Challenge

Die Women’s Rowing Challenge hat in den vergangenen Wochen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welches Potenzial im Frauen-Rudersport steckt, wenn viele Akteurinnen gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Zahlreiche Ruderinnen aus ganz Deutschland, engagierte Vereine sowie verantwortliche Managerinnen haben sich beteiligt und damit ein starkes Signal für Sichtbarkeit, Zusammenhalt und Aktivierung gesetzt.

Mit der nun gestarteten „Bring a Friend“-Phase geht die Challenge in ihre entscheidende Schlussphase. Die digitale Challenge ist nur für registrierte Teilnehmerinnen oder Managerinnen möglich, die ihre Challenge-Code und ihre Informationen im Profil im System bekommen.

Niedrigschwellige Teilnahme – jede Einladung zählt

Das Konzept der Bring-a-Friend-Challenge ist bewusst einfach gehalten:

Jede teilnehmende Ruderin ist eingeladen, eine weitere Sportlerin für die Women’s Rowing Challenge zu gewinnen. Diese müssen den Challenge-Code der Botschafterin bei der Registrierung eingeben. Ob aktive Vereinsruderin, ehemalige Athletin oder sportlich interessierte Freundin – die Teilnahme ist offen und unabhängig von Leistungsniveau, Alter oder Vereinserfahrung. Die neuen Anmeldungen durch die Challenge-Managerinnen fließen natürlich auch in die Wertung ein. Diese sind das Rückgrat der Challenge und die Botschafterin per se.

Für eine gültige Teilnahme genügt:

30 Minuten Rudern auf dem Ergometer (z. B. von Concept2)

Registrierung bis zum 31. Januar 2026, 23:59 Uhr mit dem Challenge-Code

Im Mittelpunkt steht ausschließlich die Beteiligung. Trainings- oder Leistungsdaten spielen keine Rolle.

Noch rund 750 Teilnehmerinnen bis zum gemeinsamen Ziel

Aktuell fehlen noch etwa 750 Ruderinnen, um das angestrebte Gesamtziel zu erreichen. Diese Zahl verdeutlicht, dass der Erfolg nun maßgeblich von der gemeinsamen Aktivierung in den Vereinen und im persönlichen Umfeld abhängt. Gerade in den letzten Tagen der Challenge können gezielte Ansprache und persönliche Einladung einen entscheidenden Beitrag leisten.

Die Bring-a-Friend-Challenge stellt dabei bewusst den Gemeinschaftsgedanken in den Vordergrund: Gewertet wird die Aktivierung neuer Teilnehmerinnen – nicht individuelle Leistung.

Informationen und Teilnahme

Alle Informationen zur Challenge sowie zur Registrierung finden sich unter:

👉 https://challenge.rudern.de

Der Deutscher Ruderverband ruft alle Ruderinnen dazu auf, die verbleibende Zeit aktiv zu nutzen und gemeinsam zu zeigen, welche Stärke und Reichweite der Frauen-Rudersport in Deutschland entfalten kann, wenn viele Einzelne ein gemeinsames Ziel verfolgen.