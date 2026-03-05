Coastal Rowing: Deutsches Team bereitet sich in Portugal auf Beach Sprint Saison vor

Das deutsche Coastal Rowing Team startet in die entscheidende Vorbereitungsphase für die Beach Sprint Saison 2026. Vom 7. bis 17. März trainiert die Mannschaft in Sao Martinho do Porto an der portugiesischen Atlantikküste. Sao Martinho do Porto, gelegen rund 100 Kilometer nördlich von Lissabon, bietet ideale Bedingungen für Coastal Rowing. Die geschützte Bucht mit direktem Zugang zum Atlantik ermöglicht Training unter realistischen Wettkampfbedingungen – von ruhigem Wasser bis hin zu anspruchsvollen Wellen und ist im vergangenen Jahr bereits zur zweiten Heimat für das deutsche Team geworden.

Beach Sprint: Spektakuläre Disziplin im Aufwind

Beach Sprint ist die dynamischste und publikumswirksamste Form des Coastal Rowings. Die Athletinnen und Athleten starten sprintend vom Strand, steigen in voller Geschwindigkeit in die Boote ein, rudern einen Slalomparcours mit 250 Meter ins Meer hinaus, umrunden eine Boje und kehren zum Strand zurück – wo sie aus dem Boot springen und Buzzer auf der Ziellinie sprinten müssen.

Die Disziplin kombiniert Rudertechnik, Kraftausdauer, Taktik und Sprint-Fähigkeiten. Seit der Aufnahme ins olympische Programm für 2028 gewinnt Beach Sprint international an Bedeutung. Mit Blick auf Olympia in Los Angeles hat die Disziplin sich enorm entwickelt, in Deutschland sind die Bundestrainer Adrian Bretting und Hendrik Bohnekamp für den nationalen Aufschwung maßgeblich verantwortlich. Deutschland investiert seit Mitte 2024 verstärkt in die Nachwuchsförderung und den Leistungssport in diesem Bereich.

Optimale Vorbereitung für den Saisonhöhepunkt

DAs Trainingslager dient der gezielten Vorbereitung auf die internationalen Wettkämpfe der Saison 2026. Neben dem technischen Training im Boot stehen auch athletische Einheiten am Strand, Videoanalysen, Diagnostiken und taktische Besprechungen auf dem Programm. DRV-Cheftrainer Marcus Schwarzrock wird sich ebenfalls persönlich ein Bild vor Ort machen und die Mannschaft besuchen.

Die Teilnehmerliste und das detaillierte Trainingsprogramm wurden den Athlet:innen, Trainern und Betreuer:innen bereits zur Verfügung gestellt.

Das Trainingslager in Portugal ist ein weiterer Baustein in der systematischen Aufbauarbeit des Deutschen Ruderverbands im Coastal Rowing.

Weiteres Betreuer:innen-Team:

Physiotherapie & Boathandling: Katrin Hussendörfer, Franziska Zeuch

Trainingswissenschaft: Mats Jacobs

Athlet:innen:

Leupold Sophie CW1x / CMix2x Pirnaer Ruderverein 1872 e.V.

Reichardt Marion CW1x / CMix2x Akademischer Ruderclub Würzburg e.V.

Spalek Leander CM1x / CMix2x Frankfurter RG Germania e.V.

Tertünte Julia CW1x / CMix2x Ruderverein Münster von 1882 e.V.

Werner Franz CM1x / CMix2x Pirnaer Ruderverein 1872 e.V.

Wolff Moritz CM1x / CMix2x Berliner Ruder-Club e.V.

Optimale Bedingungen

Die kleine Küstenstadt in der Region Centro ist bekannt für ihre muschelförmige Bucht, die durch eine schmale Öffnung mit dem Atlantik verbunden ist. Die natürliche Wellenbrecher-Funktion der Bucht macht den Ort zu einem idealen Trainingsstandort – geschütztes Wasser für technisches Training kombiniert mit der Möglichkeit, bei Bedarf auch unter anspruchsvollen Wellenformationen im offenen Meer zu trainieren. Kurze Wege zwischen Unterkunft und Strand und Kraftraum sorgen ebenfalls für beste Bedingungen.