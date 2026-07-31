Danke, Duisburg! Danke für großartige U23-Weltmeisterschaften

Mit zwei Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen endet für das deutsche Team eine erfolgreiche U23-Weltmeisterschaft auf der Duisburger Wedau. Doch Medaillen sind nur ein Teil dieser gelungenen Veranstaltung.

DRV-Vorstand Robert Sens: „Bedingungen und Organisation waren absolute Weltklasse und einer U-23 Weltmeisterschaft mehr als würdig. Die Deutsche U23-Mannschaft bedankt sich herzlich beim Organisationsteam und der Stadt Duisburg!“

Der Deutsche Ruderverband bedankt sich herzlich beim gesamten Organisationsteam der U23-Weltmeisterschaften – stellvertretend bei OK-Chef Tobias Weysters – für die hervorragende Ausrichtung dieses internationalen Großereignisses.

Ob perfekte Bedingungen auf der Regattastrecke, eine reibungslose Organisation, engagierte Volunteers oder die begeisternde Atmosphäre mit Fans aus aller Welt – Duisburg hat sich einmal mehr als großartiger Gastgeber des internationalen Rudersports präsentiert. Mehr als 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten am Finaltag für einen würdigen Rahmen und machten diese Weltmeisterschaften zu einem besonderen Erlebnis für Athletinnen, Athleten und Gäste.

Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen Helferinnen und Helfern, Kampfrichterinnen und Kampfrichtern, Partnern, Sponsoren sowie den vielen Ehrenamtlichen, die mit ihrem Einsatz diese Veranstaltung möglich gemacht haben.