Das DSJ Academy Camp in Dakar
Info
dsj academy camp Dakar 2026
Das dsj academy camp richtet sich an junge Ehrenamtliche zwischen 18 und 26 Jahren, die sich in den Strukturen des deutschen Sports engagieren. Durch ein vielfältiges Programm sollen sie in ihrem Engagement bestärkt und dafür weiterqualifiziert werden. Das dsj academy camp unterstützt die Teilnehmenden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sowie der fachlichen Fortbildung für das Ehrenamt. Es bietet ihnen einen Einstieg in die Internationale Jugendarbeit und ermöglicht eine nachhaltige Netzwerkbildung unter jungen Engagierten aus ganz Deutschland.
Aktuelle Ausschreibungen
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Teilnehmende (18–26 Jahre)
Engagement im Sportverein oder ‑verband, Interesse an fachlicher Weiterbildung für das Ehrenamt, internationaler Jugendarbeit und Beteiligung an einem vielfältigen Bildungs‑, Begegnungs- und Kulturprogramm rund um die Olympischen Jugendspiele.
Bewerbung unter: Bewerbungsportal Teilnehmende
Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026
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Mitglieder des Leitungsteams (2 Positionen)
Ehren‑ oder hauptamtlich Engagierte mit Erfahrung in der Arbeit mit jungen Menschen, internationaler Jugendarbeit sowie Leitungs‑ und Workshopkompetenzen.
Bewerbung unter: Bewerbungsportal Leitungsteam
Bewerbungsschluss: 31. Mai 2026