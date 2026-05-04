Das DSJ Academy Camp in Dakar

Im Herbst 2026 findet mit den Olympischen Sommer‑Jugendspielen in Dakar erstmals ein olympisches Event auf dem afrikanischen Kontinent statt. Die Deutsche Sportjugend (dsj) begleitet dieses internationale Großereignis erneut mit dem dsj academy camp, das vom 30. Oktober bis 11. November 2026 in Dakar stattfindet.

Das dsj academy camp richtet sich an junge Ehrenamtliche zwischen 18 und 26 Jahren, die sich in den Strukturen des deutschen Sports engagieren. Durch ein vielfältiges Programm sollen sie in ihrem Engagement bestärkt und dafür weiterqualifiziert werden. Das dsj academy camp unterstützt die Teilnehmenden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sowie der fachlichen Fortbildung für das Ehrenamt. Es bietet ihnen einen Einstieg in die Internationale Jugendarbeit und ermöglicht eine nachhaltige Netzwerkbildung unter jungen Engagierten aus ganz Deutschland.

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