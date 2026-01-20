Deutsche Wettkampfrichter international stark vertreten

Der Deutscher Ruderverband ist im internationalen Wettkampfrichterwesen weiterhin hervorragend aufgestellt. Für die Saison 2026 hat World Rowing insgesamt elf deutsche Wettkampfrichterinnen und -richter für Jury-Einsätze bei Weltcups, Weltmeisterschaften und weiteren internationalen Top-Events nominiert.

Die Berufungen verteilen sich auf nahezu alle Formate des Weltruderns – vom Indoor-Event über Weltcups bis hin zu Nachwuchs-, Masters- und Universitäts-Veranstaltungen.

Diese deutschen Offiziellen sind 2026 international im Einsatz

Für Deutschland wurden folgende Wettkampfrichterinnen und -richter in World-Rowing-Jurys berufen:

Stefanie Palfner – Präsidentin der Jury bei der U23-Weltmeisterschaft in Duisburg sowie Jury-Mitglied bei den FISU World University Championships Rowing

Holger Siegler – Jury-Mitglied bei den World Rowing Virtual Indoor Championships

Tobias Weysters – Jury-Mitglied bei den World Rowing Virtual Indoor Championships

Nils Warnke – Jury-Mitglied beim World Rowing Cup I in Sevilla

Jan-Erik Jonescheit – Jury-Mitglied beim World Rowing Cup II in Plovdiv

Frank Kilian – Jury-Mitglied bei der U23-Weltmeisterschaft in Duisburg

Thomas Witt – Jury-Mitglied bei der U19-Weltmeisterschaft in Plovdiv

Michael Deutsch – Jury-Mitglied bei den FISU World University Championships Rowing in Kanada

Karen Molkenthin – Jury-Mitglied bei den World Rowing Championships in Amsterdam

Karin Stephan – Jury-Mitglied bei der World Rowing Masters Regatta in Bled

Georg Grützner – Ersatzkampfrichter bei der World Rowing Masters Regatta in Bled

Damit stellt Deutschland eines der sichtbarsten Wettkampfrichter-Kontingente innerhalb der internationalen World-Rowing-Strukturen.

Anerkennung für Qualität und Verantwortung

Die erneuten und breit gestreuten Nominierungen sind ein deutliches Zeichen für die hohe fachliche Qualität der deutschen Ausbildung. Internationale Jury-Einsätze setzen umfassende Regelkenntnis, Entscheidungsstärke und absolute Neutralität voraus – Eigenschaften, die den deutschen Offiziellen regelmäßig attestiert werden.

Gleichzeitig profitieren auch nationale Regatten von dieser internationalen Erfahrung: Regelinterpretationen, Organisationsstandards und Best Practices fließen direkt in den deutschen Regattabetrieb zurück.

Ehrenamt mit internationaler Strahlkraft

Vorstand Leistungssport Robert Sens: "Die Wettkampfrichter*innen sind die Gralshüter des Rudersports. Ohne diese ehrenamtlichen Tätigkeiten gäbe es keine Wettkämpfe. Die Relevanz für den gesamten Sport ist nicht zu unterschätzen! Um sehr mehr freue ich mich, dass diese Wettkampfrichterkultur in unserem Verband so lebendig ist. Ich bedanke mich herzlich bei allen Nominierten für ihren außergewöhnlichen Einsatz, der ja weit über diese internationalen Wettkämpfe hinausgeht."



Die vollständige Übersicht aller Jury-Besetzungen für die World-Rowing-Veranstaltungen 2026 ist in der offiziellen Nominierungsliste von World Rowing dokumentiert.