Deutscher Ruderverband trauert um Evi Simeoni

Der Deutsche Ruderverband trauert um die langjährige Sportjournalistin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und Autorin Evi Simeoni. Die vielfach ausgezeichnete Reporterin ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Über mehr als vier Jahrzehnte hinweg begleitete Evi Simeoni den deutschen und internationalen Sport mit großer Sachkenntnis, sprachlicher Präzision und einer außergewöhnlichen journalistischen Haltung. Ihre besondere Aufmerksamkeit galt nicht allein den herausragenden Leistungen der Athletinnen und Athleten. Sie richtete ihren Blick ebenso konsequent auf die Strukturen hinter dem sportlichen Erfolg und auf Entwicklungen, die den Grundwerten des Sports entgegenstanden.

Auch den Rudersport begleitete Evi Simeoni über viele Jahre aufmerksam und kritisch. Eine besondere Verbindung zum Rudern schuf sie mit ihrem 2012 erschienenen Romandebüt „Schlagmann“. Darin setzte sie sich eindringlich mit dem Leben und Sterben eines erfolgreichen Rudersportlers sowie mit den Mechanismen des Leistungssports, psychischen Grenzüberschreitungen und dem Leben nach dem großen Erfolg auseinander. Das Werk zeigte in besonderer Weise ihre Fähigkeit, sportliche Höchstleistungen ebenso sensibel wie kritisch in ihren menschlichen Zusammenhängen zu betrachten.

Evi Simeoni schrieb mit großem Interesse an den Protagonisten und einem übergeordneten Blick, blieb dabei stets fair, differenziert und den Menschen zugewandt.

Ihre Texte waren sorgfältig recherchiert, sprachlich eindrucksvoll und geprägt von einer tiefen Verbundenheit mit dem Sport – ohne dabei jemals die notwendige journalistische Distanz zu verlieren.

Mit Evi Simeoni verliert der deutsche Sport eine seiner bedeutendsten journalistischen Stimmen. Ihr unabhängiges Urteil, ihre Integrität und ihre außergewöhnliche sprachliche Kraft werden fehlen.

Das Präsidium und die gesamte Ruderfamilie des Deutschen Ruderverbands sprechen ihrer Familie, ihren Freunden sowie ihren Kolleginnen und Kollegen ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. Der Deutsche Ruderverband wird Evi Simeoni ein ehrendes Andenken bewahren.