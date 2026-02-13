DRJ-Fortbildungsreihe 2026
Die Deutsche Ruderjugend bietet im März wieder eine digitale Fortbildungsreihe an, die sich an Trainerinnen, Jugendleiterinnen sowie Engagierte in der Kinder- und Jugendarbeit im Rudersport richtet. An vier digitalen Terminen werden aktuelle Themen aus der Jugendarbeit praxisnah und kompakt vermittelt.
Die Fortbildungsreihe findet vollständig online statt und ermöglicht damit eine flexible Teilnahme unabhängig vom Standort. Jeder Termin setzt einen eigenen thematischen Schwerpunkt und verbindet fachlichen Input mit Raum für Austausch und Diskussion. Ziel ist es, Engagierte im Rudersport in ihrer Arbeit zu unterstützen und neue Impulse für die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen zu geben.
Die vier digitalen Termine im März bauen nicht zwingend aufeinander auf und können auch einzeln besucht werden. Die Inhalte sind so konzipiert, dass sie sowohl für erfahrene als auch für neue Aktive im Jugendbereich einen Mehrwert bieten.
Hier die vier Termine im Detail:
|Datum und Uhrzeit
|Thema
|Referent:in
|3. März, 19 Uhr
|JuM-Bestimmungen
|Lucas Pausewang
|10. März, 19 Uhr
|Wissenschaftliche Untersuchung zur Verwendung von Big Blades
|Marc Swienty
|17. März, 19 Uhr
|Safe Sport
|Fabian Kiewe (LSB Berlin)
|24. März, 19 Uhr
|Mentale Gesundheit
|Julia Cetin (Deutscher Skiverband)
Für die Verlängerung des Trainerscheins C im Rudern werden die Fortbildungen jeweils mit 2 LE angerechnet.
Mit der digitalen Fortbildungsreihe setzt die Deutsche Ruderjugend ihr Angebot zur Qualifizierung und Vernetzung fort und reagiert zugleich auf den Bedarf nach niedrigschwelligen, zeitgemäßen Weiterbildungsformaten.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt über Sams.
Einfach über Sams für den jeweiligen Workshop anmelden. In der Beschreibung befindet sich der Link zum Workshop.
DRJ-Fortbildungsreihe: JuM Bestimmungen
DRJ-Fortbildungsreihe: Big Blade
DRJ-Fortbildungsreihe: Safe Sport
DRJ-Fortbildungsreihe: mentale Gesundheit
Dazu wird ein Zugang zu SAMS benötigt. Weitere Infos dazu im Dokument „Freie Benutzeranmeldung“ (direkter Link https://www.rudern.de/media/151515/download, zu erreichen über https://www.rudern.de/digitalisierung).
Fragen?
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne an Niklas Schumann aus dem Jugendsekretariat wenden.