DRJ-Fortbildungsreihe 2026

Die Deutsche Ruderjugend bietet im März wieder eine digitale Fortbildungsreihe an, die sich an Trainerinnen, Jugendleiterinnen sowie Engagierte in der Kinder- und Jugendarbeit im Rudersport richtet. An vier digitalen Terminen werden aktuelle Themen aus der Jugendarbeit praxisnah und kompakt vermittelt.

Die Fortbildungsreihe findet vollständig online statt und ermöglicht damit eine flexible Teilnahme unabhängig vom Standort. Jeder Termin setzt einen eigenen thematischen Schwerpunkt und verbindet fachlichen Input mit Raum für Austausch und Diskussion. Ziel ist es, Engagierte im Rudersport in ihrer Arbeit zu unterstützen und neue Impulse für die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen zu geben.

Die vier digitalen Termine im März bauen nicht zwingend aufeinander auf und können auch einzeln besucht werden. Die Inhalte sind so konzipiert, dass sie sowohl für erfahrene als auch für neue Aktive im Jugendbereich einen Mehrwert bieten.

Hier die vier Termine im Detail:

Datum und Uhrzeit Thema Referent:in 3. März, 19 Uhr JuM-Bestimmungen Lucas Pausewang 10. März, 19 Uhr Wissenschaftliche Untersuchung zur Verwendung von Big Blades Marc Swienty 17. März, 19 Uhr Safe Sport Fabian Kiewe (LSB Berlin) 24. März, 19 Uhr Mentale Gesundheit Julia Cetin (Deutscher Skiverband)

Für die Verlängerung des Trainerscheins C im Rudern werden die Fortbildungen jeweils mit 2 LE angerechnet.

Mit der digitalen Fortbildungsreihe setzt die Deutsche Ruderjugend ihr Angebot zur Qualifizierung und Vernetzung fort und reagiert zugleich auf den Bedarf nach niedrigschwelligen, zeitgemäßen Weiterbildungsformaten.