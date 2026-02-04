DRV-Ausbildung Trainer C 2026-C1

Gummihühner sind toll

Mitten im eisigen Extremwinter reisten wir alle am 12. Januar 2026 nach Ratzeburg an und konnten zur Überraschung vom DRV-Bildungsreferenten Andreas König pünktlich mit der ersten Einheit starten. Wir wurden in der umgebauten Ruderakademie herzlich begrüßt und auf unsere Zimmer aufgeteilt. Uns sollte eine spannende, lehrreiche und doch auch sportliche Zeit mit hervorragender, eireicher Verpflegung in der Ruderakademie bevorstehen.

Wir beschäftigten uns an 12 intensiven Seminartagen umfangreich mit den Themen technisches Leitbild Rudern, Athletik-, Stabilisations- und Beweglichkeitstraining und der Planung von Sportstunden und Erstellung von Trainingsplänen. Damit der eigene Sport- und Spaßfaktor nicht zu kurz kam, sind wir selbst auch häufig im Rahmen des von uns gestalteten Hallentrainings in die Rolle unserer sonst trainierten Kinder- und Junioren geschlüpft. Gerüchteweise sind diese besser trainierbar als wir. An unseren Referenten und Trainern liegt’s nicht – diese haben sich jeweils sehr begeistert und mit viel Expertise den verschiedenen Themen gewidmet.

Abgesehen von den offensichtlichen Inhalten einer Trainerausbildung beschäftigten wir uns auch intensiv mit der Förderung von Ehrenamt, Prävention interpersonaler Gewalt und Dopingprävention. Und wir lernten weitere Ruderformen wie Para Rudern, Coastal Rowing und den Gesundheitssport Rudern näher kennen. Desweiteren konnten wir technische Entwicklungen in der Ruderakademie in persona besuchen und ausprobieren, wie das RowCave und das Ruderbecken.

Als die Kältewelle abnahm und die Eisschicht vom Ratzeburger See abgetaut war, wagten wir uns in einer verlängerten Mittagspause im Achter mit Motorboot auf den See hinaus. Wenn es in der Ruder-Bundesliga Mixed Boote geben würde, wären wir sicherlich dabei! Weitere begleitende Highlights der zwei Wochen waren zwei Geburtstage von Lehrgangsteilnehmenden, die gebührend mit Benjamin-Blümchen-Torte gefeiert wurden, und regelmäßige personalisierte Nachrichtenberichte.

Statt des angekündigten Schneesturms erwarteten uns Sonnenstürme, die sich in Form von Polarlichtern am Nachthimmel zeigten und sich im Ratzeburger See spiegelten. Den Rudersteg konnten wir für die nächtlichen Beobachtungen des Naturspektakels gut nutzen.

Als gebührender Abschluss unseres Trainerlehrgangs erwartete uns eine Oscarverleihung. Hochdotierte Preise gingen u. a. an den Ersten am Essenstisch, den aktivsten Lehrgangsteilnehmer, den Kaffeejunkie und den chronisch Verspäteten im Seminarraum.

Was nehmen wir also aus Ratzeburg mit? Eine tolle Zeit mit Reflexionen über unsere Rolle und Aufgaben als Trainer, Inspirationen für Trainingsplanung und -konzeption, Motivation uns zu engagieren und die bundesweite Vernetzung und Austausch mit weiteren Engagierten aus dem Rudersport.

Im Namen der gesamten Gruppe möchte ich mich daher ganz herzlich beim DRV und insbesondere Andreas König für die hervorragende Organisation, motivierende Umsetzung und Ermöglichung dieser Ausbildung danken!

