DRV-Ehrenvorsitzender Siegfried Kaidel feiert seinen 75. Geburtstag

Siegfried Kaidel, der langjährige Vorsitzende des Deutschen Ruderverbandes, feiert am Samstag, 21. März 2026, seinen 75. Geburtstag. Der Schweinfurter stand 13 Jahre lang von 2008 bis 2021 an der Spitze des DRV. Zuvor war er bereits als stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister im Präsidium tätig.

Heute ist Kaidel einer der Ehrenvorsitzenden des Verbandes und nimmt weiter regen Anteil am Verbandsgeschehen. Erst im Januar war sein Heimatverein, der Schweinfurter Ruderklub Franken, Gastgeber einer Tagung der gesamten Verbandsspitze. Kaidel leitet weiterhin den Historischen Arbeitskreis des DRV. In seiner Zeit als DRV-Vorsitzender war er vier Jahre lang auch der Sprecher der deutschen Spitzensportverbände und damit eine wichtige Figur auf der sportpolitischen Bühne. Beim Bayerischen Ruderverband ist er ebenfalls Ehrenpräsident.

Als DRV-Vorsitzender hatte „der Siggi“ oder „der Pfiff“, wie man ihn in Schweinfurt nennt, stets ein offenes Ohr für alle Sorgen und Probleme. Dass er die Dinge stets klar anspricht, das aber mit fränkischer Bodenständigkeit und viel Humor kombiniert, war und ist sein Markenzeichen.

Hier geht es zu einem Interview, in dem Siegfried Kaidel 2021 eine Bilanz seiner 13 Jahre an der Verbandsspitze zog.