Vorsitzende sind beim Deutschen Ruderverband stets lange im Amt. Seit der Neugründung 1948 standen erst sechs Personen an der Spitze des DRV. Nur Walter Wülfing und Claus Heß kamen mit 17 Jahren auf eine längere Amtszeit als Siegfried Kaidel, der nach 13 Jahren als DRV-Vorsitzender beim Rudertag vom 15. bis 17. Oktober in seiner Heimatstadt Schweinfurt nicht mehr antreten wird. Bevor der 70-Jährige auf gut Fränkisch Ade sagen wird, haben wir uns mit ihm unterhalten. Einen Termin dafür zu finden, war wegen des engen Terminkalenders von Kaidel im Vorfeld des Rudertags gar nicht so einfach.

Siggi, 13 Jahre an der Spitze des Verbandes gehen zu Ende. Wie fällt deine Bilanz aus?

Siegfried Kaidel: Eine Bilanz zu ziehen, ist schwierig, weil es in einer so langen Periode Höhen und Tiefen gibt. Ich habe immer das Ziel verfolgt, das aus meiner Sicht Beste für den Deutschen Ruderverband zu bewirken. Ob es immer das Beste war, müssen andere beurteilen. Ich persönlich bereue nicht einen Tag, an dem ich für den DRV tätig war. Für mich war es eine Ehre.

Was wird dir positiv in Erinnerung bleiben?

Da gibt es einiges. Ich gehe mal ganz weit zurück. Der erste Höhepunkt war, dass ich überhaupt zum Vorsitzenden gewählt wurde. Es war ja eine Kampfkandidatur, bei der ich 2008 in Köln gleich im ersten Wahldurchgang die absolute Mehrheit erhielt. Und das, obwohl aus meinen sieben Jahren als Schatzmeister und Vizepräsident im Vorfeld des Rudertages Vorwürfe laut geworden waren. Doch die konnte ich entkräften und die Entlastung erfolgte sogar einstimmig. Am nächsten Tag stand die Feier zum 125-jährigen Bestehen des DRV an, zwei Minister kamen, und ich hatte den Verband gleich zu repräsentieren. Das war schon recht aufregend für mich. Bald danach folgte das Wanderrudertreffen in Berlin. Ich war zum ersten Mal als Vorsitzender dabei. Die Stimmung war einfach toll, das hat mich regelrecht mitgerissen. Einen besseren Start konnte ich nicht haben.

Wanderrudern ist ohnehin ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt.

Das stimmt, obwohl ich selbst ja aus dem Leistungssport komme. Aber in meinem Verein, dem Schweinfurter RC Franken, haben wir häufig eigene Wanderfahrten organisiert, die immer schön und lustig waren. Wenn das Ressort Wanderrudern und Breitensport nun umstrukturiert werden soll, dann mit der Blickrichtung, künftig mehr Mitglieder zu gewinnen, die Rudern als Gesundheitssport und als schönes Freizeiterlebnis sehen.

Im Leistungssport hast du als DRV-Vorsitzender bei den Olympischen Spielen Höhen und Tiefen erlebt.

Sportlich ging es erst einmal nach unten. Bei den Olympischen Spielen in Peking, ein Vierteljahr nach meiner Wahl, haben wir unser bisher schlechtestes Ergebnis erzielt. Danach gab es etliche Stimmen, die gleich wieder meinen Rücktritt gefordert haben. Da musste ich durch und wir haben einfach weitergearbeitet. 2012 gab es in London die schöne Belohnung mit den Goldmedaillen des Achters und des Männer-Doppelvierers.

"Mir lief es häufig eiskalt den Rücken herunter. Das habe ich bei keinen anderen Olympischen Spielen mehr erlebt.“

Siegfried Kaidel über die Olympischen Spiele 2012 in London

Und wieder war es die Stimmung, die dich in London begeistert hat.

Ja, das stimmt. In London standen die Leute fast vom Start weg dicht an der Strecke. Das Ziel war als eine Art Wasserstadion angelegt, in das die Boote hereinfuhren. Auch bei den Sportlern war ein ständiges, lautstarkes Mitfiebern. Mir lief es häufig eiskalt den Rücken herunter. Das habe ich bei keinen anderen Olympischen Spielen mehr erlebt.

Und Tokio war durch die Pandemie-Umstände, ohne Zuschauer, ohnehin ganz anders.

Allerdings. Aber beim Rudern scheint noch mit die beste Stimmung geherrscht zu haben, wie mir Präsidenten-Kollegen in Tokio versichert haben. Das lag wohl daran, dass sich die Sportler auf der ansonsten leeren Tribüne akustisch mächtig ins Zeug gelegt haben.

Was waren die Meilensteine in der Verbandsarbeit?

Da gibt es einige. Unser neues Grundgesetz wurde nach sehr vielen Diskussionen bei einem außerordentlichen Rudertag beschlossen und war strukturell ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Durch die Reform der Wasserschiffahrtsstraßen war die Zahl der Ruderreviere gefährdet. Michael Stoffels, der mittlerweile unser Ressort-Verantwortlicher ist, hat da in Zusammenarbeit mit den anderen Wassersport treibenden Verbänden viel erreicht. In den letzten Jahren war die Digitalisierung das große Projekt, bei dem wir uns jetzt in der Umsetzung befinden. Ein weiteres Thema war die Leistungssportreform und die Verhandlungen darüber mit unserem Haupt-Geldgeber, dem Bundesministerium des Inneren, und dem Deutschen Olympischen Sportbund. Ich kann sagen, da ist viel erreicht worden, auch wenn es vielleicht nicht genug ist, und die Entwicklungen immer weiter gehen.

Bei der ersten Evaluierung von PotAS, dem zentralen Element der Spitzensportreform, ist der Ruderverband im Bereich Struktur unter den olympischen Sommersportarten ganz hinten gelandet. Das war nicht angenehm.

Nach Bekanntwerden des Ergebnisses herrschte große Ernüchterung, aber es sind auch klare Worte gesprochen worden. Unter dem Strich haben wir unterschätzt, was eine getroffene Wortwahl ausmachen kann. Es sind sehr formale Dinge gewesen, die uns das schlechte Ranking eingebracht haben, das haben andere Verbände cleverer gemacht. Für die nächste strukturelle Bewertung 2023 wurden alle möglichen Konfliktherde aufgenommen und verändert. Ich bin optimistisch, dass auf der strukturellen Seite ein anderes Ergebnis stehen wird. Auf der sportlichen Seite, deren erste Bewertung jetzt erfolgte, war das schwieriger. Es gab bei uns Höhen und Tiefen. Tokio war enttäuschend, wir hatten vier Medaillen-Chancen und haben nur zwei zu zwei Mal Silber genutzt.

„Unser Potenzial ist groß, wir haben in diesem Jahr bei den U23- und U-19-Weltmeisterschaften zu den stärksten Nationen gehört.“

Siegfried Kaidel über die sportliche Perspektive des DRV

In der sportlichen PotAS-Analyse, die Erfolge und Potenzial bewertet, hat sich der DRV nun immerhin um acht Ränge verbessert. Es könnte aber dennoch zu Mittelkürzungen kommen.

Davon müssen wir ausgehen, aber sie werden im moderaten Bereich liegen. Wir waren nicht der einzige deutsche Sportverband, der in Tokio nicht so gut abgeschnitten hat. Dafür ist unser Potenzial groß, wir haben in diesem Jahr bei den U23- und U-19-Weltmeisterschaften zu den stärksten Nationen gehört. Dieses Potenzial zu heben, wird der neue leitende Bundestrainer Christian Felkel nun ganz besonders im Fokus haben. Das wird aber nur möglich sein, wenn der ganze Verband dahintersteht. Bei vielen muss da ein Umdenken stattfinden.

Du hast immer zu den Kritikern von PotAS gehört. Siehst du Verbesserungsbedarf?

PotAS ist da und der deutsche Sport muss nun mit ihm leben. Aber sicher ist es nötig, es bis zu den nächsten Evaluierungen nachvollziehbarer und auch gerechter zu gestalten.

Die Verbandsspitze hat ein Konzept für eine professionellere Verbandsstruktur mit einem gestärkten Hauptamt und einem entlasteten Ehrenamt entwickelt, das sich auch dein designierter Nachfolger Moritz Petri zu eigen gemacht hat. Hoffst du, dass die Delegierten beim Rudertag in Schweinfurt die Vorteile erkennen und diesem Weg als zukunftsorientiert zustimmen?

Ja, das hoffe ich. Unsere Topathleten sind sehr professionell aufgestellt, obwohl sie mit dem Rudern so gut wie nichts verdienen und gleichzeitig einem Studium oder einem Beruf nachgehen müssen. Schon das ist ein guter Grund, dass auch der Verband professionell und nicht aus dem Ehrenamt heraus geführt werden sollte. Dafür müssen Eigeninteressen der Vereine zurückstehen. Ich bin dafür, dass die Professionalisierung Schritt für Schritt umgesetzt wird. Zunächst sollen Sportdirektor und leitender Bundestrainer in Verantwortung treten. Ich halte es für richtig, dass wir ein Übergangsjahr haben, in dem Hauptamt und Ehrenamt gemeinsam führen. Nächstes Jahr kann das Projekt dann bei einem außerordentlichen Verbandstag weitergeführt werden. Das Ziel sind ein hauptamtlicher Vorstand und ein ehrenamtliches Aufsichtsgremium, das die Leitplanken setzt.