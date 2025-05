DRJ-Stegausbildung 2025 - jetzt anmelden!

An wen richten sich die Lehrgänge zur Stegausbildung?

Grundsätzlich stellen die Lehrgänge zur Stegausbildung eine Vorstufe zum Trainer C-Schein dar und richten sich somit an alle Personen, die (noch) keinen Trainerschein haben, aber dennoch Kinder- und Jugendgruppen betreuen möchten. Auch (angehende) Lehrkräfte, die eine Ruder-AG an einer Schule betreuen, sind herzlich zu dem Lehrgang eingeladen.