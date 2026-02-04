DRV-Fortbildung in der Steiermark

DRV-Fortbildung Skilanglauf in der Steiermark

Mini-Kochbuch aus der Steiermark à la Stefan Pless

Ergibt: 8 Portionen Fortschritt, Spaß und Bergmomente

Zubereitungszeit: mehrere Tage (zu schnell vernascht)

Schwierigkeitsgrad: variabel – Hauptsache gute Laune

Zutaten

1 Kursleiter: Stefan Pless (klar, motivierend, mit dem richtigen Blick fürs Wesentliche)

Arabel & Manuela aus Kassel

Elisabeth & Friederike aus München

Heike & Mark aus Offenbach

Gaby & Susan aus Kiel

Steiermark-Winterkulisse, Loipen, frische Luft

Eine große Portion Neugier, Mut zum Ausprobieren und Gruppenlachen

Tauplitzalm inkl. Sesselliftfahrt

Ramsau & Dachstein für Panorama und Staunen

Sauna im Schloss Pichlarn (zum Regenerieren und Wohlfühlen)

Kulinarik: Salatdressing, Kaiserschmarrn, optional Kürbiskernöl

Zubereitung

Alles zusammenbringen: Die Gruppe in der Steiermark sammeln, kurz aufwärmen lassen und mit ersten Gesprächen eine stabile Basis anrühren. Technik sanft verfeinern: Unter Anleitung von Stefan Pless in gut dosierten Portionen üben: ausprobieren, wiederholen, spüren, lachen – und merken, wie es von Einheit zu Einheit runder wird. Wichtig: Nicht „perfekt“ anstreben, sondern den Moment genießen, wenn etwas plötzlich leichter geht. Fortschritt ziehen lassen: Zwischen den Einheiten immer wieder kurz durchatmen und wahrnehmen: alle nehmen spürbar etwas mit. Mehr Sicherheit auf den Ski, bessere Balance, sauberere Bewegungen – und diese kleinen Aha-Momente, die man noch lange im Kopf behält. Nebenpisten-Highlights unterheben

Tauplitzalm: Wanderung locker einrühren, bis die Stimmung extra fluffig wird – oben angekommen gibt’s Panorama satt.

Sessellift: als „Luftschicht“ einbauen – sorgt für Leichtigkeit und große Augen.

Ramsau & Dachstein: zum Schluss dazugeben – kräftig, beeindruckend und als Erinnerung lange haltbar.

Sauna im Schloss Pichlarn: als wohltuendes Finish einarbeiten – Wärme, Entspannung und dieses herrliche Gefühl, dass Körper und Kopf wieder „auf Null“ gehen. Gemeinschaft abrunden: Mit Austausch, Humor und dem Gefühl servieren, dass man gemeinsam unterwegs war – nicht nur auf der Loipe, sondern als Gruppe. Mit Genuss finalisieren: Kulinarische Highlights als krönender Abschluss: Salat mit Apfeldressing für die frische Note, Kaiserschmarrn als süßes Finale. Optional flambieren (Stimmung steigt sofort).

Serviervorschlag

Am besten warm servieren: mit roten Wangen, Blick in die Berge und dem Satz: „Da haben wir wirklich viel mitgenommen.“



Apfeldressing (für 4 Personen) Zutaten:

½ TL Honig

1 EL Essig

2 EL Wasser

½ Apfel

½ Zwiebel (klein)

1 kleine Zehe Knoblauch

Petersilie

Salz

Pfeffer

2 EL Öl

Zubereitung: Alles mit dem Zauberstab fein mixen – fertig.

Kaiserschmarrn (für 2 Personen) Zutaten:

2 gehäufte EL Mehl

4 EL Milch

2 Eigelb

1 Prise Salz

1 Päckchen Vanillezucker

2 Eiklar

1 EL Zucker (für den Eischnee)

1 EL Rosinen

20 g Butter

1 EL Zucker (zum Karamellisieren)

10 g Rum (zum Flambieren)

Puderzucker (zum Bestäuben)

Zubereitung: Teig anrühren, Eischnee unterheben, in Butter ausbacken, zerteilen, karamellisieren, mit Rum flambieren, mit Puderzucker bestäuben – fertig.

Chef’s Note

Steirisches Kürbiskernöl ist der Joker: großartig zu Salat – und unser Überraschungsfavorit: ein paar Tropfen auf Vanilleeis. Ungewöhnlich, aber richtig lecker.