04. Febr. 2026 | Verband | von Susann Dreller, Rendsburger Ruderverein

DRV-Fortbildung in der Steiermark

DRV-Fortbildung Skilanglauf in der Steiermark

Mini-Kochbuch aus der Steiermark à la Stefan Pless

Ergibt: 8 Portionen Fortschritt, Spaß und Bergmomente 
Zubereitungszeit: mehrere Tage (zu schnell vernascht) 
Schwierigkeitsgrad: variabel – Hauptsache gute Laune

Zutaten

  • 1 Kursleiter: Stefan Pless (klar, motivierend, mit dem richtigen Blick fürs Wesentliche)
  • Arabel & Manuela aus Kassel
  • Elisabeth & Friederike aus München
  • Heike & Mark aus Offenbach
  • Gaby & Susan aus Kiel
  • Steiermark-Winterkulisse, Loipen, frische Luft
  • Eine große Portion Neugier, Mut zum Ausprobieren und Gruppenlachen
  • Tauplitzalm inkl. Sesselliftfahrt
  • Ramsau & Dachstein für Panorama und Staunen
  • Sauna im Schloss Pichlarn (zum Regenerieren und Wohlfühlen)
  • Kulinarik: Salatdressing, Kaiserschmarrn, optional Kürbiskernöl

Zubereitung

  1. Alles zusammenbringen: Die Gruppe in der Steiermark sammeln, kurz aufwärmen lassen und mit ersten Gesprächen eine stabile Basis anrühren.
  2. Technik sanft verfeinern: Unter Anleitung von Stefan Pless in gut dosierten Portionen üben: ausprobieren, wiederholen, spüren, lachen – und merken, wie es von Einheit zu Einheit runder wird. Wichtig: Nicht „perfekt“ anstreben, sondern den Moment genießen, wenn etwas plötzlich leichter geht.
  3. Fortschritt ziehen lassen: Zwischen den Einheiten immer wieder kurz durchatmen und wahrnehmen: alle nehmen spürbar etwas mit. Mehr Sicherheit auf den Ski, bessere Balance, sauberere Bewegungen – und diese kleinen Aha-Momente, die man noch lange im Kopf behält.
  4. Nebenpisten-Highlights unterheben
    Tauplitzalm: Wanderung locker einrühren, bis die Stimmung extra fluffig wird – oben angekommen gibt’s Panorama satt.
    Sessellift: als „Luftschicht“ einbauen – sorgt für Leichtigkeit und große Augen.
    Ramsau & Dachstein: zum Schluss dazugeben – kräftig, beeindruckend und als Erinnerung lange haltbar.
    Sauna im Schloss Pichlarn: als wohltuendes Finish einarbeiten – Wärme, Entspannung und dieses herrliche Gefühl, dass Körper und Kopf  wieder „auf Null“ gehen.
  5. Gemeinschaft abrunden: Mit Austausch, Humor und dem Gefühl servieren, dass man gemeinsam unterwegs war – nicht nur auf der Loipe, sondern als Gruppe.
  6. Mit Genuss finalisieren: Kulinarische Highlights als krönender Abschluss: Salat mit Apfeldressing für die frische Note, Kaiserschmarrn als süßes Finale. Optional flambieren (Stimmung steigt sofort).

Serviervorschlag

Am besten warm servieren: mit roten Wangen, Blick in die Berge und dem Satz: „Da haben wir wirklich viel mitgenommen.“


Apfeldressing (für 4 Personen) Zutaten:

  • ½ TL Honig
  • 1 EL Essig
  • 2 EL Wasser
  • ½ Apfel
  • ½ Zwiebel (klein)
  • 1 kleine Zehe Knoblauch
  • Petersilie
  • Salz
  • Pfeffer
  • 2 EL Öl

Zubereitung: Alles mit dem Zauberstab fein mixen – fertig.

Kaiserschmarrn (für 2 Personen) Zutaten:

  • 2 gehäufte EL Mehl
  • 4 EL Milch
  • 2 Eigelb
  • 1 Prise Salz
  • 1 Päckchen Vanillezucker
  • 2 Eiklar
  • 1 EL Zucker (für den Eischnee)
  • 1 EL Rosinen
  • 20 g Butter
  • 1 EL Zucker (zum Karamellisieren)
  • 10 g Rum (zum Flambieren)
  • Puderzucker (zum Bestäuben)

Zubereitung: Teig anrühren, Eischnee unterheben, in Butter ausbacken, zerteilen, karamellisieren, mit Rum flambieren, mit Puderzucker bestäuben – fertig.

Chef’s Note
Steirisches Kürbiskernöl ist der Joker: großartig zu Salat – und unser Überraschungsfavorit: ein paar Tropfen auf Vanilleeis. Ungewöhnlich, aber richtig lecker.