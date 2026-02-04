DRV-Fortbildung in der Steiermark
DRV-Fortbildung Skilanglauf in der Steiermark
Mini-Kochbuch aus der Steiermark à la Stefan Pless
Ergibt: 8 Portionen Fortschritt, Spaß und Bergmomente
Zubereitungszeit: mehrere Tage (zu schnell vernascht)
Schwierigkeitsgrad: variabel – Hauptsache gute Laune
Zutaten
- 1 Kursleiter: Stefan Pless (klar, motivierend, mit dem richtigen Blick fürs Wesentliche)
- Arabel & Manuela aus Kassel
- Elisabeth & Friederike aus München
- Heike & Mark aus Offenbach
- Gaby & Susan aus Kiel
- Steiermark-Winterkulisse, Loipen, frische Luft
- Eine große Portion Neugier, Mut zum Ausprobieren und Gruppenlachen
- Tauplitzalm inkl. Sesselliftfahrt
- Ramsau & Dachstein für Panorama und Staunen
- Sauna im Schloss Pichlarn (zum Regenerieren und Wohlfühlen)
- Kulinarik: Salatdressing, Kaiserschmarrn, optional Kürbiskernöl
Zubereitung
- Alles zusammenbringen: Die Gruppe in der Steiermark sammeln, kurz aufwärmen lassen und mit ersten Gesprächen eine stabile Basis anrühren.
- Technik sanft verfeinern: Unter Anleitung von Stefan Pless in gut dosierten Portionen üben: ausprobieren, wiederholen, spüren, lachen – und merken, wie es von Einheit zu Einheit runder wird. Wichtig: Nicht „perfekt“ anstreben, sondern den Moment genießen, wenn etwas plötzlich leichter geht.
- Fortschritt ziehen lassen: Zwischen den Einheiten immer wieder kurz durchatmen und wahrnehmen: alle nehmen spürbar etwas mit. Mehr Sicherheit auf den Ski, bessere Balance, sauberere Bewegungen – und diese kleinen Aha-Momente, die man noch lange im Kopf behält.
- Nebenpisten-Highlights unterheben
Tauplitzalm: Wanderung locker einrühren, bis die Stimmung extra fluffig wird – oben angekommen gibt’s Panorama satt.
Sessellift: als „Luftschicht“ einbauen – sorgt für Leichtigkeit und große Augen.
Ramsau & Dachstein: zum Schluss dazugeben – kräftig, beeindruckend und als Erinnerung lange haltbar.
Sauna im Schloss Pichlarn: als wohltuendes Finish einarbeiten – Wärme, Entspannung und dieses herrliche Gefühl, dass Körper und Kopf wieder „auf Null“ gehen.
- Gemeinschaft abrunden: Mit Austausch, Humor und dem Gefühl servieren, dass man gemeinsam unterwegs war – nicht nur auf der Loipe, sondern als Gruppe.
- Mit Genuss finalisieren: Kulinarische Highlights als krönender Abschluss: Salat mit Apfeldressing für die frische Note, Kaiserschmarrn als süßes Finale. Optional flambieren (Stimmung steigt sofort).
Serviervorschlag
Am besten warm servieren: mit roten Wangen, Blick in die Berge und dem Satz: „Da haben wir wirklich viel mitgenommen.“
Apfeldressing (für 4 Personen) Zutaten:
- ½ TL Honig
- 1 EL Essig
- 2 EL Wasser
- ½ Apfel
- ½ Zwiebel (klein)
- 1 kleine Zehe Knoblauch
- Petersilie
- Salz
- Pfeffer
- 2 EL Öl
Zubereitung: Alles mit dem Zauberstab fein mixen – fertig.
Kaiserschmarrn (für 2 Personen) Zutaten:
- 2 gehäufte EL Mehl
- 4 EL Milch
- 2 Eigelb
- 1 Prise Salz
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 2 Eiklar
- 1 EL Zucker (für den Eischnee)
- 1 EL Rosinen
- 20 g Butter
- 1 EL Zucker (zum Karamellisieren)
- 10 g Rum (zum Flambieren)
- Puderzucker (zum Bestäuben)
Zubereitung: Teig anrühren, Eischnee unterheben, in Butter ausbacken, zerteilen, karamellisieren, mit Rum flambieren, mit Puderzucker bestäuben – fertig.
Chef’s Note
Steirisches Kürbiskernöl ist der Joker: großartig zu Salat – und unser Überraschungsfavorit: ein paar Tropfen auf Vanilleeis. Ungewöhnlich, aber richtig lecker.