DRV passt Wettkampfmodus bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften aufgrund angekündigter Hitzebelastung an

Der Deutsche Ruderverband (DRV) wird aufgrund der prognostizierten hohen Temperaturen und der amtlichen Hitzewarnung während der Deutschen Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften U17/U19/U23 in Krefeld den Wettkampfmodus anpassen.

Ziel der Maßnahme ist es, die gesundheitliche Belastung für die Sportlerinnen und Sportler zu reduzieren und gleichzeitig einen fairen und sicheren Wettkampfablauf zu gewährleisten.

Hierzu wird der DRV für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften wesentliche Elemente des internationalen Ausscheidungssystems übernehmen. Konkret wird das Ausscheidungssystem so abgeändert, dass sich die jeweils ersten beiden Boote in jedem Lauf direkt für die nächste Runde qualifizieren und die verbleibenden Plätze über eine Zeitrangliste über alle Vorläufe hinweg vergeben werden, wodurch die Hoffnungsläufe komplett entfallen. Die Qualifikation für die weiteren Runden erfolgt damit nach einem vereinfachten und international bewährten Verfahren.

Zusätzlich werden auch die Bahnverteilungsrennen nicht ausgefahren.

Durch die Anpassung des Wettkampfmodus wird zusätzliche Zeit gewonnen, um die Vorläufe auf Donnerstag und Freitag zu verteilen und die Rennen überwiegend in den kühleren Morgenstunden auszutragen. Zusätzlich wird der Beginn des Wettkampfprogramms am besonders heiß vorausgesagten Freitag vorverlegt. Der erste Start erfolgt schon um 8:00 Uhr. Die Wettkämpfe während der im Tagesverlauf erwarteten Hitze können dadurch deutlich reduziert werden.

„Die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler hat für uns höchste Priorität. Angesichts der aktuellen Wetterprognosen sehen wir uns in der Verantwortung, den Wettkampfablauf so anzupassen, dass die Belastungen durch die Hitze minimiert werden. Das internationale Ausscheidungssystem hat sich bei Weltmeisterschaften und internationalen Regatten bewährt und ermöglicht uns, den Zeitplan flexibel an die außergewöhnlichen Bedingungen anzupassen“, erklärt Ressortleiter Wettkampf Tobias Weysters.

Zum Schutz der Athletinnen und Athleten aber auch des Regattastabs vor den hohen Temperaturen sind Trainingsfahrten auf dem Elfrather See wird erst nach dem Abklingen der größten Nachmittagshitze ab 18:00 Uhr wieder freigegeben.

Die Anpassungen erfolgen in enger Abstimmung des Fachressorts Wettkampf mit dem Vorstand, dem Präsidium sowie dem Essener Ruderregatta-Verein als lokalem Ausrichter. Der aktualisierte Zeitplan ist ab sofort im Meldeportal des Deutschen Ruderverbandes veröffentlicht. Weitere Informationen werden kontinuierlich auf der Webseite des Essener Ruder-Regattavereins unter www.errv.com veröffentlicht.

Die aktuellen Beschlüsse beziehen sich zunächst ausschließlich auf den Donnerstag und Freitag. Angesichts der für das Wochenende prognostizierten hohen Temperaturen zeichnet sich jedoch bereits jetzt ab, dass auch für die Finaltage weitere Anpassungen erforderlich sein könnten. Der Deutsche Ruderverband wird die Wetterentwicklung fortlaufend beobachten und im weiteren Verlauf der Woche über mögliche zusätzliche Maßnahmen beraten.

Der DRV bittet alle Beteiligten um Verständnis für diese Maßnahme. Sie dient ausschließlich dem Ziel, die Deutschen Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften auch unter den außergewöhnlichen Wetterbedingungen sicher, gesund, fair und sportlich hochwertig durchführen zu können.



