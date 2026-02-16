DRV-Sichtungslehrgang U19: Süd-Team 2026 in Breisach

Vom 13. bis 17. Februar 2026 kam die DRV-Regionalgruppe SÜD zum gemeinsamen Sichtungs- und Trainingslehrgang in Breisach am Rhein zusammen. Eingeladen waren Landes- und Bundeskader der Altersklasse U19 aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Ziel der Maßnahme war es, im Rahmen eines intensiven Trainingsblocks potenzielle Sportlerinnen und Sportler für die zu bildende Junioren-Nationalmannschaft 2026 zu entwickeln. Im Fokus stehen die Junioren-Weltmeisterschaft 2026 in Plovdiv, als auch die Junioren Europameisterschaften eigenen Land, in Brandenburg an der Havel.

Training auf dem Wasser und an Land – mit klarer Struktur

Trainiert wurde an jedem Tag in einem eng getakteten Rahmen zwischen 06:45 Uhr und 18:00 Uhr.

Im Mittelpunkt standen umfangreiche Rudereinheiten auf der Rhein – sowohl im Mittelboot als auch im Großboot – ergänzt durch Videoanalyse zur technischen Weiterentwicklung.

Parallel dazu rundeten Athletikbausteine (Gymnastik mit Beweglichkeit und Kräftigung sowie Laufeinheiten) das Programm ab und sorgten dafür, dass die Trainingsbelastung auch abseits des Wassers auf einem hohen Niveau blieb.

Als Standortbedingungen bot Breisach erneut beste Voraussetzungen: Unterkunft und Verpflegung in der Jugendherberge Breisach sowie kurze Wege zum Landesleistungszentrum des LRVBW sorgten für einen reibungslosen Lehrgangsablauf.

„Weg in die Nationalmannschaft“ und Safe-Sport-Impuls

Neben den sportpraktischen Inhalten wurde der Lehrgang bewusst auch für Wissens- und Präventionsbausteine genutzt: U19-Bundestrainer Paul Zander informierte die Teilnehmenden über den „Weg in die Nationalmannschaft“. Ergänzend referierte die Badische Sportjugend im Rahmen einer Präventionsveranstaltung zum Thema Safe Sport.

Damit war der Lehrgang nicht nur ein wichtiger Trainings- und Sichtungsbaustein, sondern auch eine klare Investition in Orientierung, Verantwortung und ein gesundes Umfeld im Nachwuchsleistungssport.

Witterungsbedingungen: wechselhaft, windig – und typisch Oberrhein im Februar

Breisach zeigte sich während der Lehrgangstage wettertechnisch anspruchsvoll: Temperaturen zwischen 0°C und 11 °C und starken Niederschlägen – besonders markant am 16.02.2026 mit ca. 10 l/m² – und teils kräftige Böen, in der Spitze bis knapp 68 km/h. Diese Bedingungen erforderten eine flexible Steuerung der Inhalte – und wurden zugleich zur wertvollen „Praxisprüfung“ für Konzentration, Bootsgefühl, Teamarbeit und Belastbarkeit. Dass Breisach als Lehrgangsort hierfür bestens geeignet ist, zeigt auch der Blick in die Vergangenheit: Das Süd Team kommt traditionell zu Fastnacht in Breisach zusammen.

Dank an Trainerteam, Vereine und Landesruderverbände

Ein Lehrgang dieser Qualität ist nur möglich, wenn viele Zahnräder ineinandergreifen. Es gilt daher die Zusammenarbeit in der Regionalgruppe zu benennen. Engagierte Trainerinnen und Trainern die eine klare Struktur im Tagesablauf und die konsequente Arbeit an Rudertechnik und konditioneller Entwicklung anleiten. In Abstimmung mit den Landesruderverbänden der Regionalgruppe SÜD konnte durch klare Organisation, Abstimmung und Finanzierung der Maßnahme erneut ein gute Trainingsmaßnahme angeboten werden. Ohne die unterstützenden Vereinen, die Athletinnen und Athleten entsandt und die Maßnahme mitgetragen haben wäre diese große Trainingsmaßnahme nicht möglich gewesen.

Ein besonderer Dank gilt der Jugendherberge Breisach und dem Landesruderverband Baden-Württemberg

Mit diesem Lehrgang ist ein weiterer wichtiger Baustein auf dem Weg Richtung Plovdiv (JWM), Brandenburg (JEM) und Luzern (Coupe de la Jeunesse) gesetzt. Die kommenden Monate stehen erforderliche Entwicklungsschritte auf dem Programm.





