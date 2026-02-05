DRV-Wanderfahrten: Anmeldung ab sofort möglich!

Alle Wanderruderfahrer:innen haben voller Vorfreude darauf gewartet und nun ist es soweit. Die Anmeldung für die diesjährigen DRV-Wanderfahrten ist ab sofort eröffnet!

Die Anmeldung der DRV-Wanderfahrten erfolgt in diesem Jahr über das Online-Anmeldetool. Mehr Infos zum Anmeldeverfahren gibt es hier.

Bis zum 15.03.2026 besteht die Möglichkeit, sich für die Wanderfahrten des DRV anzumelden. Achtung: Für einige Fahrten gilt ein späterer Meldeschluss!

Hier geht es zu den DRV-Wanderfahrten: