05. Febr. 2026 | Wanderrudern

DRV-Wanderfahrten: Anmeldung ab sofort möglich!

Alle Wanderruderfahrer:innen haben voller Vorfreude darauf gewartet und nun ist es soweit. Die Anmeldung für die diesjährigen DRV-Wanderfahrten ist ab sofort eröffnet!

Die Anmeldung der DRV-Wanderfahrten erfolgt in diesem Jahr über das Online-Anmeldetool. Mehr Infos zum Anmeldeverfahren gibt es hier
Bis zum 15.03.2026 besteht die Möglichkeit, sich für die Wanderfahrten des DRV anzumelden. Achtung: Für einige Fahrten gilt ein späterer Meldeschluss!

Hier geht es zu den DRV-Wanderfahrten:

127. DRV-Damenwanderfahrt: Köpenick - Brandenburg (Stadt) - Köpenick https://service.netzwerk-wanderrudern.de/tours/189db74e-61b4-43c7-9e0f-039e82c42544
Donauwanderfahrt im Rahmen der 69. TID: Erlau - Wien https://service.netzwerk-wanderrudern.de/tours/3500fa31-2833-4506-8ab8-68edfd26267c
DRV-Familien-Wanderfahrt auf der Lahn https://service.netzwerk-wanderrudern.de/tours/3d372bfd-80e9-407d-8fd4-624b222f3417
Donauwanderfahrt im Rahmen der 69. TID: Wien - Komarno https://service.netzwerk-wanderrudern.de/tours/5daa4711-2136-423c-8741-79d0e8faa6aa
DRV-Wanderfahrt auf dem Mittelrhein: Mainz - Köln - Neuss https://service.netzwerk-wanderrudern.de/tours/653411f3-282a-4f81-b52b-90f76776345e
128. DRV-Damenwanderfahrt: Seen in Bayern https://service.netzwerk-wanderrudern.de/tours/657513c4-8da5-474f-8757-232e21adfaf0
Plau am See nach Schwerin / Vorfahrt zum WRT 2026 https://service.netzwerk-wanderrudern.de/tours/6b5ff83c-2082-4b39-b701-136e37dfa3c2
DRV-Wanderfahrt für junge Erwachsene und Junggebliebene: Barkenfahrt auf der Elbe https://service.netzwerk-wanderrudern.de/tours/90487419-9d64-48bd-9dae-40310da46342