DRV-Wanderfahrten: Anmeldung ab sofort möglich!
Alle Wanderruderfahrer:innen haben voller Vorfreude darauf gewartet und nun ist es soweit. Die Anmeldung für die diesjährigen DRV-Wanderfahrten ist ab sofort eröffnet!
Die Anmeldung der DRV-Wanderfahrten erfolgt in diesem Jahr über das Online-Anmeldetool. Mehr Infos zum Anmeldeverfahren gibt es hier.
Bis zum 15.03.2026 besteht die Möglichkeit, sich für die Wanderfahrten des DRV anzumelden. Achtung: Für einige Fahrten gilt ein späterer Meldeschluss!
Hier geht es zu den DRV-Wanderfahrten: