DRV WKR‑Fortbildung am 07. März – Sei dabei!

Du möchtest deine WKR‑Lizenz verlängern, dein Wissen auffrischen und dich mit anderen Wettkampfrichterinnen und Wettkampfrichtern austauschen? Dann ist unsere nächste DRV WKR‑Fortbildung am Samstag, den 07. März, von 09:00 bis 13:00 Uhr genau das Richtige für dich!

Das Fachressort Wettkampf des Deutschen Ruderverbandes bietet traditionell jedes Frühjahr und jeden Herbst spannende Fortbildungen an. Seit 2022 finden diese Veranstaltungen komplett online statt – bequem, flexibel und ohne Reiseaufwand. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: der Austausch und die Weiterentwicklung unseres gemeinsamen Sports.

Was erwartet dich?

Aktuelles aus der Arbeit des Ressorts Wettkampf

Überblick über neue Regeländerungen

Spannende Regeldiskussionen anhand realer Fallbeispiele

Eine perfekte Gelegenheit, um am Ball zu bleiben – und das ganz entspannt von zuhause aus.

Jetzt anmelden!

Die Anmeldung läuft wie gewohnt über das DRV‑Verbandsverwaltungsportal SAMS.

👉 Hier geht’s direkt zur Anmeldung.

Wir freuen uns auf viele Teilnehmende und eine lebhafte, interessante Fortbildung!

Bei Fragen erreichst du das Ressort Wettkampf jederzeit unter wkr@rudern.de