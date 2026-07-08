DSEE-Mikroförderprogramm Ehrenamt gewinnen

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt

Mikroförderprogramm „Ehrenamt gewinnen. Engagement binden. Zivilgesellschaft stärken.“

Das Mikroförderprogramm „Ehrenamt gewinnen. Engagement binden. Zivilgesellschaft stärken.“ unterstützt kleine, ehrenamtlich getragene Vereine in ländlichen oder strukturschwachen Regionen. Gefördert werden bis zu 90 % der Projektkosten, maximal 1.500 €. Die Antragstellung ist fortlaufend möglich, die Prüfung dauert ca. acht Wochen. Projekte müssen bis zum 31. Dezember abgeschlossen sein.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Förderbereich „Schutz und Prävention im Ehrenamt“. Gefördert werden Maßnahmen, die Ehrenamtliche schützen, entlasten und handlungsfähig machen, z. B.:

Workshops zur Entwicklung oder Einführung eines Schutz- oder Präventionskonzeptes

Awareness- oder Deeskalationsschulungen

Erstellung von Notfallkarten, Leitfäden oder Verhaltensregeln

Materialien für Präventionsarbeit

Ausführliche Informationen bei Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt unter https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/mikrofoerderprogramm/