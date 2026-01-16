Du arbeitest mit Jugendlichen im Sportverein? Dann brauchen wir deine Stimme!

Die Deutsche Sportjugend und ihre Mitgliedsorganisationen möchte die Jugendleiter*innen-Lizenz weiterentwickeln – praxisnah, attraktiv und orientiert an den echten Bedürfnissen von Jugendleiter*innen, Vereinen und Jugendlichen.

👉 Dafür läuft aktuell eine bundesweite Befragung von Jugendverantwortlichen im Sportverein – noch bis zum 15. Februar 2026.

Befragung von Jugendverantwortlichen im Sportverein – Formular ausfüllen

Gesucht sind u. a.:

✔️ Jugendleiter*innen (mit & ohne Lizenz)

✔️ Jugendwarte, Jugendvorstände & Jugendsprecher*innen

✔️ Verantwortliche für Jugendarbeit & Vereinsmanager*innen

Worum geht’s?

Wir wollen wissen, wie eure Arbeit im Vereinsalltag wirklich aussieht:

Welche Aufgaben habt ihr?

Was fordert euch heraus?

Was braucht ihr, um Jugendliche gut begleiten zu können?

⏱️ Zeitaufwand: ca. 10-15 Minuten

💡 Mehrwert: Eure Erfahrungen fließen direkt in die Weiterentwicklung der Jugendleiter*innen-Lizenz ein.

Gestaltet die Zukunft der Jugendarbeit im Sport aktiv mit – eure Meinung zählt!

Die Befragung wird umgesetzt durch die Deutsche Sportjugend und ihre Mitgliedsorganisationen.

🙏 Danke für euer Engagement und eure Zeit!