Du arbeitest mit Jugendlichen im Sportverein? Dann brauchen wir deine Stimme!
Die Deutsche Sportjugend und ihre Mitgliedsorganisationen möchte die Jugendleiter*innen-Lizenz weiterentwickeln – praxisnah, attraktiv und orientiert an den echten Bedürfnissen von Jugendleiter*innen, Vereinen und Jugendlichen.
👉 Dafür läuft aktuell eine bundesweite Befragung von Jugendverantwortlichen im Sportverein – noch bis zum 15. Februar 2026.
Befragung von Jugendverantwortlichen im Sportverein – Formular ausfüllen
Gesucht sind u. a.:
✔️ Jugendleiter*innen (mit & ohne Lizenz)
✔️ Jugendwarte, Jugendvorstände & Jugendsprecher*innen
✔️ Verantwortliche für Jugendarbeit & Vereinsmanager*innen
Worum geht’s?
Wir wollen wissen, wie eure Arbeit im Vereinsalltag wirklich aussieht:
Welche Aufgaben habt ihr?
Was fordert euch heraus?
Was braucht ihr, um Jugendliche gut begleiten zu können?
⏱️ Zeitaufwand: ca. 10-15 Minuten
💡 Mehrwert: Eure Erfahrungen fließen direkt in die Weiterentwicklung der Jugendleiter*innen-Lizenz ein.
Gestaltet die Zukunft der Jugendarbeit im Sport aktiv mit – eure Meinung zählt!
Die Befragung wird umgesetzt durch die Deutsche Sportjugend und ihre Mitgliedsorganisationen.
🙏 Danke für euer Engagement und eure Zeit!