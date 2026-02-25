Euro Masters Regatta goes LUCERNE REGATTA - 2026 steht für Vielfalt am Rotsee

Regatta München e.V. freut sich, gemeinsam mit der LUCERNE REGATTA 2026 ein neues Kapitel im Rudersport aufzuschlagen. Dieses Jahr vereint die LUCERNE REGATTA, die vom 26. bis 28. Juni 2026 am malerischen Rotsee in Luzern stattfindet, Para-Sport, Weltklasse-Rudern, Nachwuchsförderung, Breitensport und Masters-Sport – und setzt damit ein echtes Zeichen für vielfältige Ruderevents.

Im Rahmen der „Masters Trophy presented by Euro Masters Regatta“ können 12 Masters-Mixed-Boote auf dem Göttersee in Vorläufen und Finals im Rahmen des Schweizer Spitzensport-Events an den Start gehen und eine 1.000-m-Strecke absolvieren.

Mario Gyr, Präsident der LUCERNE REGATTA Association äußert sich: „Mit diesen neuen Formaten decken wir das gesamte Spektrum im Rudersport ab. Im Hinblick auf die Weltmeisterschaften 2027 wollen wir bereits heute das Motto Inspire Beyond leben – als Sportfest für alle“.

Masters Trophy – Ein einzigartiges Erlebnis

Im Rahmen der LUCERNE REGATTA feiert die Masters Trophy ihre Premiere und bietet Masters-Ruderinnen und -Ruderern die seltene Gelegenheit, auf der gleichen Strecke wie die Weltelite anzutreten. „Wir sind sehr stolz und freuen uns richtig darauf, die Euro Masters Regatta in einem so einmaligen Setting und einem solchen Rahmen zu präsentieren“, begeistert sich Oliver Bettzieche, Vorstandsvorsitzender von Regatta München e.V. Diese Kooperation mit der LUCERNE REGATTA ist ein Meilenstein für den Rudersport und verspricht ein unvergessliches Erlebnis. „Mit dieser Kooperation der beiden renommierten Regattaorganisationen setzen wir ein starkes Zeichen für Innovation im Rudersport. Und die Masters erleben hier eine echte Premiere, die Leistungs- und Breitensport miteinander verknüpft“, erklärt Bettzieche. Die Finalrennen der Masters Trophy finden am Samstag, den 28. Juni, statt.

Rotsee Experience: Weltcup-Atmosphäre für den Breitensport

Ein besonderes Highlight richtet sich an den Breitensport: Die Rotsee Experience ermöglicht nicht-professionellen Ruderinnen und Ruderern, den Weltcup am Rotsee aus nächster Nähe zu erleben. Das Format bietet exklusive Einblicke und besondere Perspektiven rund um die LUCERNE REGATTA.

Weltklasse-Sport in einzigartiger Kulisse

Die LUCERNE REGATTA zählt zu den traditionsreichsten Ruderveranstaltungen der Welt. Seit über 120 Jahren steht der Rotsee in Luzern für faire Wettkampfbedingungen, sportliche Höhepunkte und eine einzigartige Atmosphäre. Für die Veranstaltung, welche dieses Jahr vom 26.-28. Juni stattfindet, werden rund 800 Teilnehmende aus über 40 Nationen und 15'000 Besuchende erwartet.

Tickets sind ab sofort erhältlich unter:

https://www.lucerneregatta.com/

Meldungen für die Masters Trophy sind ab 1. März 2026 über MAX, das den Masters vertraute Meldeportal von M-START unter https://max.m-start.de möglich. Weitere Informationen zur Masters Trophy finden sich unter:

https://www.lucerneregatta.com/regatta/masters-trophy/

Weitere Informationen zur LUCERNE REGATTA finden sie auf lucerneregatta.com.

Über Regatta München e.V.

Regatta München e.V., der 2013 gegründete Regattaverband der Metropolregion München, führt den traditionellen und erfolgreichen internationalen Regattabetrieb an der olympischen Regattastrecke von 1972 fort. Für die Ausrichtung der Regatten stützt sich der gemeinnützige Verein auf engagierte Privatpersonen, Ruder- und Kanuvereine und sportbegeisterte Wirtschaftsunternehmen als Mitglieder sowie auf ehrenamtliche Helfer und verlässliche Partner. Regatta München e.V. wird vom Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München gefördert.

Pressekontakt

Oliver Bettzieche, Vorstandsvorsitzender

E-Mail o.bettzieche@regatta.de

Telefon 0163-8187600

Website www.regatta.de

Die mitgelieferten Fotos können im Rahmen der Berichterstattung über die Regatta unter Angabe des Copyrights „© LUCERNE REGATTA und Jean-Mi Photographies“ kostenfrei genutzt werden.