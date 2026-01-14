FAQ – Women’s Rowing Challenge

Diese FAQs beantworten die häufigsten Fragen zur Teilnahme, zur Nutzung der DRV Challenge App sowie zu Rollen und Abläufen innerhalb der Women’s Rowing Challenge. Aktuell haben sich mehr als 5.000 Teilnehmerinnen entweder selbst registriert oder wurden über ihre Challenge-Managerin registriert. Das zeigt schon die Datenflut bei mehr als 20.000 erwarteten Ergebnissen. Da wir in diesem Jahr ein neues System nutzen, wollen wir nach den ersten Erfahrungen ein paar Fragen schriftlich beantworten.

Allgemeine Fragen zur Challenge

Was ist die Women’s Rowing Challenge?

Die Women’s Rowing Challenge ist eine digitale Ruder-Challenge des Deutschen Ruderverbandes für Ruderinnen aller Alters- und Leistungsklassen. Sie besteht aus vier definierten Challenge-Runden, die jeweils innerhalb eines festgelegten Zeitraums im Januar 2026 absolviert werden.

Wer kann teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind alle weiblichen Sportlerinnen ab 12 Jahren, gerne auch als Einzelstarterin. Die Teilnahme ist freiwillig und 2026 vereinsübergreifend möglich.

Kann ich auch später einsteigen?

Ja. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, auch wenn einzelne Challenge-Runden bereits abgeschlossen sind. Nicht absolvierte Runden können jedoch nicht nachgetragen werden. Sollte es nachvollziehbare Gründe geben (z. B. Stromausfall in ganz Berlin oder anstehende Operation), kann man über challenge@rudern.de eine Ausnahmeregel beantragen.

Wo bekomme ich Hilfe?

Natürlich gibt es bei digitalen Lösungen immer mal unvorhersehbare Herausforderungen. Die E-Mail-Adresse challenge@rudern.de steht für diese Zwecke zur Verfügung, hier wird kurzfristig reagiert bzw. zum Developer-Team eskaliert.