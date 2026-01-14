FAQ – Women’s Rowing Challenge
Stand 14.1.2026
Diese FAQs beantworten die häufigsten Fragen zur Teilnahme, zur Nutzung der DRV Challenge App sowie zu Rollen und Abläufen innerhalb der Women’s Rowing Challenge. Aktuell haben sich mehr als 5.000 Teilnehmerinnen entweder selbst registriert oder wurden über ihre Challenge-Managerin registriert. Das zeigt schon die Datenflut bei mehr als 20.000 erwarteten Ergebnissen. Da wir in diesem Jahr ein neues System nutzen, wollen wir nach den ersten Erfahrungen ein paar Fragen schriftlich beantworten.
Allgemeine Fragen zur Challenge
Was ist die Women’s Rowing Challenge?
Die Women’s Rowing Challenge ist eine digitale Ruder-Challenge des Deutschen Ruderverbandes für Ruderinnen aller Alters- und Leistungsklassen. Sie besteht aus vier definierten Challenge-Runden, die jeweils innerhalb eines festgelegten Zeitraums im Januar 2026 absolviert werden.
Wer kann teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind alle weiblichen Sportlerinnen ab 12 Jahren, gerne auch als Einzelstarterin. Die Teilnahme ist freiwillig und 2026 vereinsübergreifend möglich.
Kann ich auch später einsteigen?
Ja. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, auch wenn einzelne Challenge-Runden bereits abgeschlossen sind. Nicht absolvierte Runden können jedoch nicht nachgetragen werden. Sollte es nachvollziehbare Gründe geben (z. B. Stromausfall in ganz Berlin oder anstehende Operation), kann man über challenge@rudern.de eine Ausnahmeregel beantragen.
Wo bekomme ich Hilfe?
Natürlich gibt es bei digitalen Lösungen immer mal unvorhersehbare Herausforderungen. Die E-Mail-Adresse challenge@rudern.de steht für diese Zwecke zur Verfügung, hier wird kurzfristig reagiert bzw. zum Developer-Team eskaliert.
Registrierung & Profil
Wie registriere ich mich?
1. E-Mail-Adresse und Passwort eingeben
2. Vollständigen Namen angeben
3. Verein aus der DRV-Vereinsliste auswählen // oder als Einzelstarterin
4. (Wenn gewollt, kann man direkt Managerin-Rechte beantragen!)
5. Profil vervollständigen (Geburtsjahr optional)
Warum ist das Geburtsjahr optional?
Das Geburtsjahr wird nur für Altersklassen-Rankings benötigt. Du kannst in den Datenschutzeinstellungen gezielt bestimmen, in welchen Rankings du auftauchst. Ohne Angabe nimmst du weiterhin an der Gesamt- und Vereinswertung teil.
Kann ich meine Daten später ändern?
Ja. Alle persönlichen Daten sowie Datenschutz-Einstellungen können jederzeit im Profil angepasst werden.
Ergebnisse eintragen
Wie trage ich ein Ergebnis ein?
6. Dashboard → „Ergebnis eintragen“
7. Aktive Challenge-Runde auswählen
8. Distanz in Metern eingeben
9. Foto des Concept2-Performance-Monitors hochladen
10. Optional: Notiz hinzufügen
Warum muss ich ein Foto hochladen?
Das Foto dient als Nachweis zur Ergebnisprüfung und wird ausschließlich vom Vereins-Challenge-Manager eingesehen.
Es wird nicht veröffentlicht und spätestens nach 90 Tagen gelöscht.
Warum ist mein Ergebnis noch „ausstehend“?
Alle Ergebnisse werden zunächst mit dem Status „Ausstehend“ gespeichert.
Sie müssen von der Vereins-Challenge-Managerin geprüft und freigegeben werden.
Was passiert, wenn mein Ergebnis abgelehnt wird?
Sie müssen von der Vereins-Challenge-Managerin geprüft und freigegeben werden. Falls das Bild nicht stimmt, oder sonst ein Fehler vorliegt, lehnt die Managerin ab. Dann muss die Ruderin im Bereich „Ergebnis eintragen“ ihr „falsches“ Ergebnis löschen und gegebenenfalls neu hochladen. Bei Unstimmigkeiten reicht eine Email an challenge@rudern.de
Rankings & Sichtbarkeit
Warum sehe ich mein Ergebnis nicht im Ranking?
Mögliche Gründe:
• Das Ergebnis wurde noch nicht freigegeben
• Die Datenschutzeinstellung „Im Ranking anzeigen“ ist deaktiviert
👉 Beides kannst du im Dashboard bzw. Profil prüfen.
Kann ich meine Ergebnisse privat halten?
Ja. Im Profil kannst du einstellen, ob deine Ergebnisse:
• öffentlich
• nur für Vereinsmitglieder
• oder privat sichtbar sind
⚠️ Auch bei „privat“ zählen deine Leistungen weiterhin für Vereinsrankings und Verlosungen. Sie werden mit „Anonym“ im Ranking angezeigt, damit die „echten“ Rangfolgen angezeigt werden. Dies wurde explizit von einer Mehrheit gewünscht.
Welche Rankings gibt es?
• Einzelwertung (Gesamtdistanz)
• Vereinswertung (Teilnehmerzahl × Durchschnittsdistanz)
• Altersklassen-Rankings (U19, U23, Aktive, Masters)
Vereinsmanagerinnen & Verwaltung
Wie werde ich Vereins-Challenge-Managerin?
11. Profil → „Manager-Anfrage stellen“bei Registrierung
12. Verein auswählen (nur möglich, wenn noch keine Managerin existiert)
13. Bestätigungs-E-Mail an die offizielle Vereinsadresse bestätigen. Es geht eine E-Mail an die offizielle in Sams hinterlegt Adresse.
Nach Bestätigung wird die Manager-Rolle automatisch aktiviert. Sollte es Probleme geben, einfach eine E-Mail an challenge@rudern.de
Was macht eine Challenge-Managerin?
• Prüft und genehmigt Ergebnisse
• Kann Ergebnisse ablehnen (mit Begründung)
• Sieht alle Vereinsmitglieder und deren Status
• Legt Offline-Mitglieder (managed member) an
• Erstellt Urkunden und CSV-Tabellen für die Rankings
Offline-Teilnahme (ohne eigenen Account)
Können auch Mitglieder ohne App teilnehmen?
Ja. Vereinsmanagerinnen können Offline-Mitglieder (managed-member) anlegen, z. B.:
• ältere Mitglieder
• Ruderinnen ohne Smartphone oder E-Mail
Wie werden deren Ergebnisse eingetragen?
• Managerin legt das Mitglied an
• Distanz wird eingetragen
• Kein Foto erforderlich (die Managerin muss sich selbst das Ergebnis nicht nachweisen!) Es gibt keine höhere Instanz bei mehr als 20.000 Bildern ist dies nicht angelegt.
• Ergebnis wird sofort genehmigt (Vertrauensprinzip)
Weitere Fragen
Pressearbeit
Wir freuen uns auch Bilder von den managed member oder gemeinsamen Rudertrainings per E-Mail zugeschickt zu bekommen. Diese werden dann, wie die anderen Bilder, für Pressearbeit genutzt. Diese Bilder bitte an redaktion@rudern.de
Urkunden & Nachweise
Kann ich eine Urkunde erhalten?
Ja. Für jedes Vereinsmitglied kann eine individuelle Urkunde als PDF erstellt werden – auch bei unvollständiger Teilnahme. Diese findet die Einzelruderin im Bereich „Profil“ und die Manager in ihrem Verwaltungsbereich.
Social Cards
Jeder registrierte Ruderin kann für sich oder ihren Verein eine „Social Card“ erstellen lassen, um über ihre Kanäle Werbung für die Challenge zu machen. Wir bitte die Hashtags #girlsonergs oder #womensrowingchallenge mit @rudern getagt zu verwenden. Gerne unterstützen wir auch Collabs.
Datenschutz & Sicherheit
Was passiert mit meinen Daten?
Alle Daten werden ausschließlich zur Durchführung der Challenge verwendet und gemäß DSGVO verarbeitet.
Kann ich meinen Account löschen?
Ja. Eine vollständige Löschung des Accounts inklusive aller personenbezogenen Daten ist jederzeit im Profil möglich.